„Space Invaders“: Kult-Game kehrt als AR-Variante für Smartphones zurück

Augmented Reality ist eine Technologie, die bereits seit einiger Zeit große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Obwohl ihr ganzes Potenzial möglicherweise erst mit der Veröffentlichung von Apples Vision-Pro-Headset vollständig ausgeschöpft werden kann, gibt es bereits einige Erfolgsgeschichten aus dem AR-Bereich zu erzählen.

Da wäre zum Beispiel das Spiel „Pokémon Go“ von Niantic, das auch sieben Jahre nach seinem Debüt weltweit noch über 80 Millionen aktive Spieler hat. Google hofft nun, dass die Zusammenarbeit mit einem der Pioniere der Videospielentwicklung den entscheidenden Unterschied für ein neues AR-Erlebnis ausmacht, und hat sich aus diesem Grund mit Taito zusammengetan, um „Space Invaders“ aufs Handy und in die reale Umgebung zu bringen.

„Space Invaders“ im Stile von „Pokémon Go“

Das Spiel wurde erstmals einen Tag nach der Google I/O 2023 vorgestellt. Im Rahmen dieser Veranstaltung kündigte das Unternehmen unter anderem an, den Zugang zu den von ihm erstellten 3D-Daten über die Google-Streetscape-Geometry-API zu erweitern, um Google Maps noch immersiver zu gestalten.

„Space Invaders: World Defense“, so der ganze Name des Games, soll dabei mithilfe des Live-Video-Feeds der Kamera eines Smartphones in der realen Welt stattfinden. Außerirdische können hinter Gebäuden und Landschaften entlangfliegen, über Dächern auftauchen und sogar aus Warplöchern an den Seitenwänden von Häusern erscheinen.

Ähnlich wie bei „Pokémon Go“ werden die Spieler ermutigt, ihre Nachbarschaften zu erkunden, um neue „Space Invaders“ zu entdecken und Punkte zu sammeln, indem sie die Eindringlinge ausschalten. Zudem können sie versuchen, sich an die Spitze der lokalen Bestenlisten zu setzen, und ihre Erfolge über soziale Medien mit einem AR-Selfie teilen.

Das Spiel wird sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar sein und ist mit ARCore-unterstützten Geräten kompatibel, die Android 11.0 und höher oder iOS 16.0 und höher verwenden.

