Nintendo DS mit AR: So wurde „Mario Kart“ und „Pokémon“ noch nie gespielt

So hast du „Mario Kart“ noch nie gesehen. Mithilfe eines Augmented-Reality-Nintendo-DS-Emulators hat es der Entwickler Zhuowei Zhang geschafft, klassische Nintendo-Spiele in die reale Umgebung zu projizieren. In einem auf Twitter geteilten Video zeigt Zhang anhand von „Mario Kart DS“ und „Pokémon Schwarz“ den Augmented-Reality-DS-Emulator in Aktion. Tatsächlich erscheint ein holografisches 3D-Bild des laufenden Spiels über dem für den Emulator verwendeten Controller.

Zhang verwendet den Melon-DS-Emulator und eine Echtzeit-3D-Modellextraktionsfunktion namens Melon Ripper. Das Augmented-Reality-Erlebnis wird durch die Verwendung von Realitykit iOS auf einem weiteren Gerät ermöglicht. Derzeit ist das Projekt quelloffen. Zudem machte der Entwickler auf Twitter deutlich, dass es sich nur um eine Prototypversion handelt, die in Zukunft weiterentwickelt werden soll.

Konzept noch lange nicht ausgereift

Auf GitHub hat Zhang detaillierte Informationen zu seinem Konzept veröffentlicht. Dort räumt er auch ein paar aktuelle Probleme ein. So kommt der Melon-Ripper-Renderer nicht gut mit Objekttransparenz zurecht. Zudem gibt es ein Speicherleck, das die App nach ein paar Minuten Nutzung zum Absturz bringt. Außerdem wurde das Projekt nur mit dem in „Mario Kart DS“ verwendeten Kamerawinkel getestet. Funktionen wie die ROM-Auswahl oder die Touchscreen-Eingabe sind noch nicht verfügbar.

Das Konzept von Zhuowei Zhang könnte einen bedeutenden Schritt in Richtung Verschmelzung virtueller Erfahrungen mit der realen Welt darstellen. Bei weiterer Entwicklung könnte diese Technologie die Art und Weise revolutionieren, wie wir mit Videospielen auf modernen Plattformen interagieren. Die Version von Zhuowei Zhang befindet sich aktuell noch in den Startlöchern. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Projekt in Zukunft entwickelt.

