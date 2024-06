Spotify: Premium-Abo mit Hi-Fi-Audio soll bald kommen – zu einem hohen Preis

Musikstreaming in hoher Qualität: Zieht Spotify endlich in Sachen Hi-Fi-Audio nach? (Foto: David MG/ Shutterstock)

Während andere Musikstreaminganbieter wie Apple Music oder Amazon Music längst Musikstreaming in hoher Audioqualität anbieten, hinkt Marktführer Spotify in dieser Hinsicht noch immer hinterher. Gerüchte, dass sich das (bald) ändern könnte, kursieren seit Jahren immer wieder – selbst angekündigt hatte Spotify das Feature schon 2021, auf die tatsächliche Einführung warten die Nutzer:innen aber bis heute.

Wie Bloomberg von einer anonymen Insiderquelle erfahren haben will, soll es „später im Jahr“, also noch 2024, nun endlich so weit sein: Im Zuge einer neuen Premium-Abo-Stufe soll Hi-Fi-Audio in den beliebtesten Musikstreamingdienst einziehen.

Bessere Audioqualität dazubuchen: Spotify-Nutzer:innen müssen mit hohem Preis rechnen

Tatsächlich ist aber auch ein neues Premium-Abo nicht zum ersten Mal im Gespräch: Schon im April 2024 wurden im Spotify-Code Anzeichen für eine „Music Pro“-Option entdeckt, zuvor war bereits von einem „Supremium“-Tarif die Rede gewesen. Die Informationen, die Bloomberg nun zugespielt wurden, decken sich am ehesten mit den Spekulationen um eine hinzubuchbare „Music Pro“-Option.

So soll sich am bisherigen Abo-Modell nichts ändern, aber User:innen bekommen die Möglichkeit, ein Upgrade hinzuzubuchen, das dann Hi-Fi-Audioqualität sowie neue Funktionen in Sachen Playlists beinhalten soll. Die Kosten für das Mehr an Funktionen sollen sich auf mindestens fünf US-Dollar belaufen, laut Bloomberg wird der Preis aber je nach bestehendem Tarif variieren.

Aktuell gibt es, neben dem kostenlosen Basis-Zugang zu Spotify, vier Premium-Tarife: die Einzel-Abos Individual (für 10,99 Euro pro Monat) und Student (für vergünstigte 5,99 Euro pro Monat) sowie die Optionen Duo (14,99 Euro pro Monat) und Family (17,99 Euro pro Monat) für mehrere Konten.

Für die erwähnten fünf Dollar wird es also vermutlich möglich sein, lediglich das Basis-Konto mit dem Upgrade zu versehen – und die Nutzer:innen der teureren Premium-Tarife müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen, um höhere Audioqualität und zusätzliche Funktionen nutzen zu können. Dem Insider zufolge wird das Upgrade den bereits genutzten Tarif im Durchschnitt um satte 40 Prozent verteuern.

Letzte Preiserhöhungen bei Spotify

Spotify verspricht sich von der Einführung einer solchen Option wohl ein Umsatzplus – dabei hat der schwedische Streaminganbieter zuletzt schon an der Preisschraube gedreht. In den vergangenen Wochen gab es beispielsweise einen Aufschlag für User:innen in den USA; die letzte Preiserhöhung für deutsche Kund:innen erfolgte im Oktober 2023.

Inwiefern die Spotify-Nutzer:innen da noch bereit sind, ordentlich draufzulegen, um verlustfrei Musik zu streamen, wird sich wohl zeigen müssen. Laut Bloomberg hatten die Hi-Fi-Audio-Tarife anderer Anbieter keine großen Auswirkungen auf deren Umsätze – um wirklich Unterschiede in der Wiedergabequalität wahrzunehmen, braucht es aber wohl auch ein sehr feines Gehör und/oder entsprechend hochwertige Audiotechnik.

