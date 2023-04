Bei Spotify sollen Video-Podcasts bald neuer Standard werden

Spotify-Department-Chefin: Jeder Podcast eignet sich als Videopodcast

Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast beim Musik-Streaming-Anbieter Spotify, hat im Interview mit dem Magazin Onlinemarketing verraten, dass Video-Podcasts künftig der neue Standard für das Format werden sollen.

Überraschend ist die Entwicklung nicht. Auf Youtube erfreuen sich Podcasts mit Video längst großer Popularität. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die visuellen Elemente können sehr dabei helfen, komplexe Themen zu veranschaulichen und Erzählungen sinnvoll ergänzen.

Außerdem erhöht sich die Reichweite durch Teilbarkeit auf anderen Kanälen und die Möglichkeit, Untertitel einzufügen – damit wird es Podcastern erleichtert, auch ein internationales Publikum anzusprechen.

Jeder Podcast eigne sich dafür

Auch eine stärkere Bindung an die Hosts durch deren Sichtbarkeit ist ein Argument pro Video. „Ich bin überzeugt davon, dass sich eigentlich fast jeder Podcast auch als Video-Podcast eignet: vom einfachen Laber-Podcast über einen Video-Call bis hin zur aufwändigen Podcast-Show-Produktion kann es in jedem Format bereichernd sein, die Reaktionen des Hosts oder der:des Gesprächspartner:in zu beobachten“, so Krause-Jentsch.

Aber nicht nur die Nutzer:innen sollen von der Sichtbarkeit der Hosts profitieren: „Es gibt eine breitere Auswahl an Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator:innen, und sie können auf neue Weise mit ihren Fans interagieren.“

Videopodcasts auf Spotify: zusätzlich neue Interaktionsmöglichkeiten

Die Hörer:innen, beziehungsweise künftigen Zuschauer:innen, dürfen laut der Spotify-Abteilungsleiterin dabei wohl selbst entscheiden, ob sie das Video im Vordergrund oder Hintergrund abspielen wollen: „Die Entscheidung liegt am Ende ganz bei ihnen [den Nutzer:innen] – denn sie können wählen, ob sie sich auf Audio konzentrieren oder zusätzlich den Podcast auch visuell genießen möchten“.

Praktisch sei für das Publikum, dass man jetzt nicht mehr zwischen Plattformen hin- und herwechseln müsse. Natürlich ist das der Effekt, der auch für Spotify am vorteilhaftesten ist.

Zusätzlich zur Videofunktion will Spotify Creator:innen auch noch andere Möglichkeiten der Interaktion zur Verfügung stellen, so zum Beispiel Q&As, Umfragen oder ein Kapitelsystem, das es für Nutzer:innen einfacher macht, sich innerhalb einer Folge zu orientieren.

Stärkere Konzentration auf Videoelemente im Musikbereich ist aber laut Krause-Jentsch derzeit nicht geplant.

