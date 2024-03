Wie Star Trek KI-Systeme zu Mathe-Genies macht

Rechnen ist nicht die größte Stärke der sogenannten großen Sprachmodelle (Large Language Models/LLM) wie OpenAIs GPT, auf dem der KI-Chatbot ChatGPT basiert. Forscher:innen der auf Cloud-Computing spezialisierten Softwarefirma VMWare haben jetzt aber einen Weg gefunden, wie sie die Mathefähigkeiten der KI-Systeme verbessern können.

KI-Motivation: Du bist so gut wie ChatGPT

Konkret wurden die drei LLM Mistral-7B, Llama2-13B und Llama2-70B unter die Lupe genommen. Dabei setzten die VMWare-Ingenieur:innen auf einen zusätzlichen Anreiz durch positive und motivierende Sprüche. Prompts mit Matheaufgaben auf Grundschulniveau wurden etwa durch Sätze wie „Das wird spaßig“ ergänzt.

Motivierend fanden die KI-Systeme offenbar auch einen Vergleich mit der Konkurrenz, wie Winfuture berichtet. So soll der Satz „Du bist so gut wie ChatGPT“ beim Lösen der Rechenaufgaben geholfen haben.

Star Trek hilft KI-Systemen bei Matheaufgaben

Besonders interessant an der Studie ist, dass die Aufforderung der Forscher:innen an die KI, ihre Antwort mit einem von Star Trek inspirierten Satz zu beginnen, zu einer Verbesserung der Mathefähigkeiten geführt haben soll.

Konkret hat demnach dieser Satz zur besseren Lösung von Rechnungen beigetragen: „Logbuch des Captains, Sternzeit [Datum]: Wir haben erfolgreich einen Kurs durch die Turbulenz berechnet und nähern uns jetzt dem Ursprung der Anomalie“.

Grund für Star-Trek-Wirkung unklar

Warum gerade dieser Satz, warum Star Trek und warum überhaupt positive Sprüche die KI-Fähigkeiten in puncto Mathematik verbessern, bleibt allerdings im Dunkeln. Weiter unklar ist, wie die Mechanismen funktionieren, über die das Verhalten von KI-Systemen bestimmt wird.

Klar ist dagegen, dass geringfügige Änderungen bei Aufgabenstellungen und Fragen die von der KI ausgegebenen Antworten unterschiedlich ausfallen lassen.

Expertin: KI-Systeme sind keine Trekkies

Für Catherine Flick, Spezialistin für Computerethik an der Staffordshire University, steht derweil fest, dass LLM keine Trekkies, also Star-Trek-Fans, sind. Vielmehr habe die KI im Vergleich zu anderen Prompts durch die Star-Trek-Erwähnung „Zugriff auf ein unterschiedliches Set von Gewichtungen und Wahrscheinlichkeiten in Hinblick auf die Annehmbarkeit der Antwort“, wie Flick gegenüber New Scientist sagte.

Es scheint fast so, als könnte es sich lohnen, bei KI-Prompts hin und wieder Zitate aus Literatur und Film einzustreuen – positive, versteht sich. Vielleicht lassen sich so die KI-Antworten verbessern. Aber Vorsicht: Das Ganze könnte auch nach hinten losgehen.

