Kaffeepause 2.0: In diesem Büro liefern Roboter die Heißgetränke aus

Im Hauptquartier des südkoreanischen Such- und Tech-Giganten Naver, in einem Gebäude namens 1784, befindet sich eine experimentelle Starbucks-Filiale. Hier liefern 100 Roboter Starbucks-Kaffee an die Büromitarbeiter aus.

Diese können ihre Getränke per App in ihre Büros oder Meetingräume bestellen. Ein Barista bereitet die Getränke zu und ein Roboter liefert sie anschließend aus. Neben den Lieferrobotern ist auch ein Roboter mit zwei Armen im Einsatz.

Unter einem Video schreibt Naver, dass sie mit diesem Roboter derzeit einige Experimente durchführen, nähere Details sind jedoch nicht bekannt.

Roboter haben ihr eigenes Betriebssystem

Damit die Roboter wissen, was zu tun ist, hat Naver ein eigenes Betriebssystem für sie entwickelt. „ARC mind ist das weltweit erste webplattformbasierte Betriebssystem speziell für Roboter“, sagte Naver gegenüber IoT World Today. „Die Bereitstellung einer Umgebung, in der Webentwickler verschiedene Roboterdienste erstellen können, ebnet den Weg für die Entstehung noch weiterer Roboterdienste.“

Das System soll als eine Art kollektives Gehirn für die 100 Roboter fungieren, damit sie sich durch das Bürogebäude bewegen können, ohne Unfälle zu verursachen. Dafür wurden Technologien wie Kollisionsvermeidung, Wegfindungsalgorithmen und prädiktive Roboterkoordination entwickelt.

Die Roboter haben ihre eigenen Fahrstühle

Im Naver 1784 haben die Roboter sogar ihre eigenen Fahrstühle. So können sie sich schneller durch das Gebäude bewegen und blockieren nicht die normalen Fahrstühle.

Laut dem Unternehmen handelt es sich damit um das erste roboterfreundliche Gebäude und das größte Robotik-Testfeld, in dem Innovationen in den Bereichen Robotik, KI und Cloud-Services entwickelt werden.

