Das Starship fliegt wieder: Was SpaceX testen will und wie du live dabei bist

Das Starship von SpaceX geht wieder an den Start. Heute ab 13 Uhr deutscher Zeit öffnet sich das 110-minütige Startfenster, in dem das potenzielle Marsraumschiff zum dritten Mal abheben soll. Das Unternehmen streamt den Liftoff live. So seht ihr das Spektakel.