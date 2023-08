Stripe Tax jetzt auch für Plattformen: Wie Onlinehändler die steuerliche Behandlung meistern

Stripe-Headquarter in San Francisco. (Foto: Sundry Photography / shutterstock)

Vor allem für kleinere Onlinehändler mit nur wenigen Auslandskund:innen bringt die steuerlich korrekte Behandlung eine Menge an Hürden mit sich. Doch sie ist erforderlich, will man nicht Ärger mit dem Fiskus und dem Finanzamt bekommen. Händler:innen, die mit der Payment-Plattform Stripe arbeiten, haben bereits seit rund zwei Jahren die Möglichkeit, mit Stripe Tax automatisiert die richtigen Steuern zu berechnen. Das funktioniert bisher für die Umsatz- und Verkaufssteuern auf Waren und Dienstleistungen in über 30 Ländern und allen US-Bundesstaaten.

Anzeige Anzeige

Wie kompliziert das alleine in Deutschland sein kann, wissen wir ja aus zahlreichen Beispielen, doch auch international kann zum Beispiel ein Steuersatz für ein angebotenes Webinar schwanken – je nachdem, wo sich die teilnehmende Person aufhält, ob die Veranstaltung live stattfindet oder es sich um eine Aufzeichnung handelt und eine Privatperson oder ein Unternehmen bucht. Stripe Tax verfolgt hier für die vielen Nutzenden sämtliche Veränderungen und kann sie dadurch zeitnah rechtskonform umsetzen. Statt selbst langwierige Arbeit investieren zu müssen, können Unternehmen das Thema so mit wenigen Codezeilen oder durch Änderung der Einstellungen im Stripe-Dashboard automatisieren.

Stripe Tax auch für Plattformen umgesetzt

Neu ist, dass Plattformen, die Stripe Connect nutzen, den Kund:innen den Service ebenfalls anbieten können. Das Unternehmen begründet das damit, dass die Plattformwirtschaft mittlerweile zu einem wichtigen Element des E-Commerce geworden ist und immer mehr Plattformen wie Shopify oder Jimdo mit Stripe Connect arbeiten. Gerade kleine Unternehmen bis hin zu Startups und Ein-Personen-Shops können somit auf einfache Weise grenzüberschreitend digitale und physische Produkte verkaufen.

Anzeige Anzeige

Stripe Tax berechnet automatisch neben der richtigen Umsatzsteuer und der Mehrwertsteuer auch die Goods and Services Tax (GST) für die Nutzer:innen in mehr als 40 Wirtschaftsräumen beziehungsweise Ländern und allen US-Bundesstaaten. Tax bietet Plattformen zugleich die Möglichkeit, eine ganzheitlichere Lösung anzubieten, ihr Angebot zu differenzieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Abgesehen von Tax kann Connect auch mit vielen anderen Stripe-Produkten und -Services kombiniert werden, um die User-Experience für spezifische Anwendungsfälle anzupassen. Dies umfasst POS-Zahlungen mit Stripe Terminal, die Ausgabe von Zahlungskarten mit Stripe Issuing, die Verwaltung wiederkehrender Einnahmen mit Stripe Billing und vieles mehr.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Stripe Shopify