Super Nintendo: Dieser Modder verpasst den 34 Jahre alten Konsolen ein beeindruckendes Upgrade

Manchmal braucht es nicht viel, um etwas sehr Erfolgreiches noch besser zu machen. Der Super Nintendo ist mit Sicherheit etwas sehr Erfolgreiches. Mehr als 49 Millionen der Konsolen hat das japanische Unternehmen seit seiner Einführung im Jahr 1990 verkauft.

Modifikations-Kit verbessert die Videoausgabe

Allerdings sind diese vielen Millionen Konsolen nicht alle gleich, denn eine spätere Hardware-Revision hatte die Qualität der Videoausgabe verbessert. Ein Modder hat jetzt, 34 Jahre nach der Einführung des Super Nintendos, eine Möglichkeit gefunden, diese Verbesserungen auf nahezu jeden Super Nintendo zu bringen.

Zach Henson, auch unter dem Namen Voultar bekannt, hat laut The Verge ein DIY-Modifikations-Kit namens Edge Enhancer für ältere Super-Nintendo-Konsolen entwickelt. Das Mod-Kit, das voraussichtlich für etwa 60 US-Dollar verkauft wird, verbessert die Videoausgabe der Konsole und sorgt dafür, dass die Grafiken viel schärfer und die Farben gesättigter erscheinen.

In den 1990er-Jahren war das Problem noch nicht so augenscheinlich

Das ursprünglich verarbeitete Zwei-Chip-Modell verfügte in seiner Bildverarbeitungseinheit über einen Video-Digital-Analog-Konverter, der nicht in der Lage war, schnell zwischen verschiedenen Farben zu wechseln. Das führte zu einer Videoausgabe, die tendenziell weich oder verschwommen aussah. Es schien, als hätten die Grafiken einen Heiligenschein oder Schatten um sich herum.

Das Problem war in den 1990er-Jahren noch nicht so augenscheinlich, da auf Röhrenfernsehern gespielt wurde. Wenn ein Super Nintendo aber an ein modernes Display angeschlossen wird, sind die Unterschiede deutlich zu erkennen.

Wechsel zu einem einzigen Chip verbesserte die Farbausgabe

Für die spätere Version des Super Nintendo wurden die beiden Videochips und die CPU des Originals zu einem einzigen Chip zusammengeführt. Das war eigentlich eine Kostensenkungsmaßnahme, um die Herstellung der Konsole billiger zu machen, hatte aber auch den schönen Nebeneffekt der schärferen und merklich besseren Farbausgabe.

Bei Retro-Gamer:innen sind die Ein-Chip-Super Nintendo-Konsolen deshalb sehr gefragt und können für weit über 200 Dollar verkauft werden.

Aktuell muss der Super Nintendo komplett zerlegt werden, um die Änderung vorzunehmen. Voultar plant aber, ein Kit zu verkaufen, um die Hauptplatine upzugraden. Wann das verfügbar sein wird, ist noch offen.

