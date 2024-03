Tesla-Bot: Offenbar ist der Optimus für Tests in mehreren Fabriken startklar

Noch vor wenigen Wochen hatte Tesla-Chef Elon Musk zurückrudern müssen, was die Fähigkeiten seines humanoiden Roboters Optimus angeht. Anders als in einem entsprechenden Video angedeutet, brauchte der Roboter beim T‑Shirt-Falten noch menschliche Unterstützung per Fernsteuerung.

Stellenanzeige für Robotertests bei Tesla

Um das Zusammenlegen von Kleidung geht es in der aktuell angedachten Arbeitsumgebung für Optimus derweil nicht. Der menschlich aussehende Roboter auf zwei Beinen soll künftig bei der Fertigung von Fahrzeugen in den Gigafactorys von Tesla behilflich sein. Bis der Roboter mit Hand anlegt, dürfte es gar nicht mehr so lang dauern, wie eine Stellenanzeige zeigt.

Demnach sucht Tesla nach einem Technical Program Manager für den Tesla-Roboter. Diese Person solle dazu beitragen, die Entwicklung des Roboters für Pilotanwendungen in verschiedenen Bereichen der Fertigung voranzutreiben. Zur Aufgabe gehören die Zusammenarbeit und die Koordination von Teams aus den Bereichen Design, Infrastruktur oder Produktion.

Pilotversuche wohl in mehreren Fabriken

Ein Detail, das sich aus dem Inserat herauslesen lässt: Die Robotertests sind wohl in mehreren Tesla-Fabriken geplant. Die Bereitschaft zu möglicherweise häufigen Reisen sei erforderlich, wie es in der Anzeige heißt. Standort scheint derweil die neue Tesla-Zentrale für den Entwicklungsbereich im kalifornischen Palo Alto zu sein.

Nicht klar ist derweil, wo genau und vor allem wann die Tests mit Optimus in den Tesla-Fabriken beginnen. Möglich ist sowohl, dass noch einige Monate Vorbereitung nötig sind. Allerdings könnte Optimus in kleinem Umfang durchaus schon testweise mit der Arbeit begonnen haben.

Regelmäßige Auswertung der Optimus-Tests

Die neue Stelle wäre dann eher dazu da, bestehende Pilotversuche zu koordinieren und entsprechende Erfahrungen an einem Standort mit den anderen zu teilen.

Schließlich gehört die regelmäßige Evaluierung möglicher Erfolge, was Kosten, Ertrag und Sicherheit angeht, laut Beschreibung ausdrücklich zu dem Job.

