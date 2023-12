Die Zukunft von Threads und die Rückkehr des Knopfes

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

So soll es bei Threads weitergehen

Instagram-Chef Adam Mosseri hat auf Threads erklärt, wie er den Kurznachrichtendienst in Zukunft an das Fediverse anbinden will. Am Ende des Prozesses sollen Nutzer:innen ihre Follower:innen von Threads zu einer anderen App oder auf einen anderen Server „mitnehmen“ können. Auch liken und kommentieren soll über Plattformgrenzen hinweg möglich sein. Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch – Mosseri spricht von bis zu einem Jahr.

Der Knopf kehrt zurück

In den Fahrzeugen von VW werden zu viele Funktionen über Touchscreens gesteuert. Die Bildschirme können auf Nutzer:innen aber überfordernd wirken. Das hat der Hersteller selbst erkannt und will gegensteuern: Im kommenden VW ID 2 All soll es wieder mehr echte Knöpfe geben, über die Fahrer:innen etwa die Lautstärke und die Klimaanlage steuern können. Komplett verschwinden werden die Displays aber nicht.

Was passiert bei der Fritzbox?

Fritzbox-Hersteller AVM hat im WLAN-Patentstreit mit Huawei einen Rückschlag erlitten. Das Landgericht München I entschied in einer Klage vollumfänglich gegen AVM. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, AVM hat Berufung eingelegt. Ein drohendes Verkaufsverbot sollte sich nicht auf Endkund:innen auswirken, meint zumindest der Fritzbox-Hersteller.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

