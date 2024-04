Threads hat angeblich mehr täglich aktive Nutzer als Twitter

Threads stellt erstmals Twitter in den Schatten (Symbolbild: Adrian Tusar/Shutterstock)

Im Sommer 2023 als Metas Alternative zu X (formally known as Twitter) gestartet, hat Threads den Rivalen nun deutlich überholt. Zumindest, wenn es um die Zahl der täglich aktiven User:innen in den USA geht.

Anzeige Anzeige

Wie Business Insider berichtet, kann Threads im April 2024 bisher 28 Millionen Nutzer:innen vorweisen, die jeden Tag aktiv sind. Bei X sind es im selben Zeitraum nur 22 Millionen. Dies zeigten Daten von Apptopia, die Business Insider zitiert.

Threads steigert Zahl der DAU seit Dezember um 55 Prozent

Im Dezember 2023 habe Threads zum ersten Mal X bei den DAU (Daily Active Users) überholt, seitdem wird die Schere größer. In dem Zeitraum ist laut den Analysen von Apptopia die Zahl der DAU von Threads um 55 Prozent gestiegen. Im Dezember 2023 lag X bei 17 Millionen DAUS, hat sich mittlerweile also wieder etwas berappelt. Ohne den Meta-Konkurrenten wieder einfangen zu können.

Anzeige Anzeige

Bei den monatlich aktiven Nutzer:innen liegt derweil noch X vorne – obwohl Meta-Chef Mark Zuckerberg jetzt bekannt gab, dass Threads mittlerweile weltweit 150 Millionen davon hat. Dies teilte Zuckerberg gerade bei der Vorstellung der Zahlen des ersten Quartals 2024 mit. Doch X hat laut Apptopia alleine in den USA 140 Millionen wenigstens einmal im Monat aktiver User.

Mark Zuckerbergs Plan geht auf – wenn auch langsam

Auch wenn Zuckerbergs Traum, eine Milliarde Menschen auf Threads zu locken, noch in weiter Ferne liegt, ist sein Plan, seinem großen Rivalen Elon Musk User:innen abspenstig zu machen, jetzt schon aufgegangen.

Anzeige Anzeige

Nachdem der umstrittene Elon Musk im Herbst 2022 Twitter übernommen hatte, regten sich bei Meta Pläne, einen Klon des damalig erfolgreichsten Mikroblogging-Dienstes zu starten. Aufbauend auf der Infrastruktur von Instagram, stampfte Meta Threads aus dem Boden, im Juli 2023 erfolgte der Start außerhalb Europas. Im selben Monat nannte Elon Musk Twitter in X um.

Der Plan, X-User:innen aufzufangen, die sich wegen Elon Musks radikallibertärem Kurs von der Plattform abwandten, ging sofort auf. Innerhalb weniger sammelte Threads 100 Millionen Nutzer:innen. Damit stellte Meta den Rekord für die am schnellsten wachsende App aller Zeiten auf.

Anzeige Anzeige

Doch dann verlangsamte sich das Wachstum. In Europa, wo Threads im Dezember letzten Jahres an den Start ging, blieb der Hype aus. Nun sind es immerhin 150 Millionen User:innen. Während X sich weiter im Sinkflug befindet.