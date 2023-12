Threads-Start in Deutschland: So groß ist das Interesse an der X-Alternative in Europa

Als Threads im Sommer 2023 in vielen Regionen der Welt – außer in Europa – an den Start ging, waren innerhalb von zwölf Stunden über 15 Millionen Nutzer:innen an Bord. Nach ein paar Tagen waren es schon 100 Millionen – und Threads die am schnellsten wachsende App aller Zeiten.

Threads in Europa: Verhaltenes Interesse

Am 14. Dezember startete Threads auch in Europa, um enttäuschten X-Nutzer:innen eine neue Alternative zu bieten. Doch eines lässt sich nach einer Woche schon sagen: Auf so viel Interesse wie im Sommer stößt Threads jetzt nicht mehr.

Zahlen der Datenexpert:innen von Data.ai zufolge haben nach drei Tagen gerade einmal drei Millionen Europäer:innen die App in den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen. Die größte Begeisterung zeigten dabei die Menschen in Italien, die für rund ein Drittel der gesamten Downloads verantwortlich sind.

550.000 deutsche Threads-Downloads in 3 Tagen

Deutschland findet sich mit 550.000 Downloads nach den ersten drei Tagen immerhin auf Platz 2 der EU-weiten Download-Charts von Data.ai. Frankreich und Spanien folgen mit 440.000 beziehungsweise 350.000 Downloads. Die übrigen rund 600.000 Downloads verteilen sich auf die übrigen 23 EU-Staaten.

Dass es auch anders geht, zeigt Großbritannien, wo Threads schon im Sommer veröffentlicht wurde. Dort hatten nach 72 Stunden rund 4,5 Millionen Nutzer:innen die App heruntergeladen.

Threads: Weltweit 279 Millionen Downloads

Insgesamt kommt Threads mittlerweile weltweit auf 279 Millionen Downloads. Das Interesse hatte aber nach dem fulminanten Start rasant nachgelassen. Nur einen Monat nach dem Launch hatte die App den Großteil der täglich aktiven Nutzer:innen wieder verloren.

Marktanalyst:innen sahen einen Einbruch um gut 80 Prozent. Auch das Engagement auf der Plattform sei wenige Wochen nach dem Start stark zurückgegangen. Die Downloadzahlen blieben allerdings weitgehend stabil.

Im Vergleich zur Konkurrenz schlägt sich Threads ohnehin gut. Mit drei Millionen Downloads in Europa ist die Meta-App nach drei Tagen auf dem selben Niveau wie Bluesky – allerdings gerechnet seit Februar 2023.

X-Downloads in Deutschland: Minus 12 Prozent

Inwieweit Bluesky, Mastodon oder jetzt Threads dem strauchelnden Ex-Twitter X den Rang ablaufen können, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Den Expert:innen von Data.ai zufolge sind die Downloadzahlen von X in Deutschland im Zeitraum zwischen Januar und Oktober jedenfalls um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

Threads soll Meta zufolge irgendwann eine Milliarde Nutzer:innen haben. Dann wäre die App deutlich größer als X, das derzeit rund 350 Millionen Nutzer:innen hat – allerdings mit sinkender Tendenz.

