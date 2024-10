Tiktok bringt neue Tools: Wie sie die Kampagnen-Performances verbessern sollen

Mehr Automatisierung, mehr Messbarkeit, neue Out-of-Home-Lösungen: Tiktok hat am 7. Oktober die Einführung neuer Tools für Werbetreibende eingeführt. Unter anderem die Auswahl und das Schalten von Assets soll in Zukunft computerisiert erfolgen.

Smart Plus: Automatisierung der Asset-Auswahl

Dafür gibt es Smart Plus. Das Programm dient zur Vereinfachung des Anzeigeneinkaufprozesses. Dafür müssen die Werbetreibenden ihre Assets sowie das Budget und Targeting-Ziele in dem Tool eingeben. Darauf basierend wird automatisch das aus Software-Sicht am besten passende Asset ausgewählt.

Insgesamt gibt es vier neue Kampagnen-Typen. Für das Lower-Funnel weist Tiktok auf die Web Campaings und die Catalog Ads hin, für das Antreiben von Conversions auf App Campaigns und zur Lead-Generierung auf Lead Generation Campagins.

In-Store-Lösungen bringen Tiktok-Inhalte in den Einzelhandel

Außerdem will Tiktok mehr Verbundenheit in den Einzelhandel bringen. Out of Phone: Retail ist eine Erweiterung der bestehenden Werbemöglichkeit. Mit dieser konnten Werbetreibende schon User Generated Content direkt auf Out-of-Home-Flächen spielen. Mit der Neuerung können In-Store-Werbelösungen angesteuert werden.

Neben den neuen Werbe-Optionen will Tiktok auch im Measurment mehr Angebote machen. Conversion Lift Studies sollen Unternehmen den Zusammenhang zwischen Anzeigenpräsenz und Verhalten der Nutzer:innen zeigen. Damit soll messbar werden, wie Anzeigen auf das Kaufverhalten wirken.

Dazu soll mit Privacy-Enhancing-Technologies die Nutzung von First-Party-Daten verbessern – unter anderem mit Clean Rooms. In der Pressemitteilung erwähnt Tiktok eine Verbesserung der Privatsphäre, verzeichtet aber auf den Begriff „datenschutzkonform”. Für das neue Feature hat Tiktok Drittanbieter integriert.

