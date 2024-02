Tim Cook: Apple wird dieses Jahr „Neuland“ mit generativer KI betreten

Der iPhone-Konzern will auch auf der großen KI-Welle mitsurfen. Nachdem Microsoft mit dem Copilot auf Windows mit der Hilfe von OpenAI PCs zu „KI-PCs“ umwandeln und Google mittels Gemini generative KI auf Android bringen will, bekräftige auch Cook während der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens, in Sachen generativer KI „neue Wege beschreiten zu wollen“.

Apple: Tim Cook spricht seit Monaten von generativer KI

Cooks erneute Bekräftigung (via 9 to 5 Mac), generative KI einsetzen zu wollen, wird derweil durch diverse Berichte überschattet, denen zufolge Apple sein Multimilliarden schweres und ein Jahrzehnt in der Entwicklung befindliches Auto-Projekt „Titan“ an den Nagel gehängt haben soll. Einige der Mitarbeitenden, die bislang an dem E-Auto-Projekt gearbeitet haben sollen, wurden auf verschiedene generative KI-Initiativen abgestellt, heißt es.

Es ist Cooks mittlerweile zweite öffentliche Ankündigung zum Einsatz von KI allein in diesem Monat. Anfang Februar versprach Cook, dass Apple im Laufe des Jahres – voraussichtlich im Zuge der WWDC im Juni – KI-Produkte ankündigen wird. Während der WWSDC wird unter anderem das große Update auf iOS 18 angekündigt, das laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman zahlreiche KI-Funktionen an Bord haben wird.

Auch im letzten Jahr sprach Tim Cook schon vom Einsatz generativer KI und sagte, dass die Technologie das „Herzstück zukünftiger Apple-Produkte“ sein wird. Zudem bestätigte der Apple-Chef damals, dass das Unternehmen an eigenen Lösungen arbeitet und viel Geld in die Entwicklung investiert.

Was meint Apple mit „Neuland“?

Cooks Aussage, „Neuland“ (Original: „breaking new grounds“) in puncto generativer KI betreten zu wollen, wirft Fragen auf. Meint er damit, dass Apple generative KI technologisch vorantreiben und der Konkurrenz zeigen will, wie man es macht? Oder heißt es nur, à la Angela Merkel, dass generative KI für Apple Neuland ist, das man sich nun auch zunutze machen wird?

Spätestens im Juni mit der Ankündigung von iOS 18 und den weiteren Updates der hauseigenen Plattformen wie iPadOS 18, macOS 15 und watchOS 11 dürften wir ein wenig mehr Klarheit darüber haben, wohin die Reise in puncto generativer KI bei Apple geht.