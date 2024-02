Apple Car wird nicht gebaut: Überraschendes Aus für Apples E-Auto-Projekt

So hätte das Apple Car aussehen können. (Bild: Carwow)

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es immer wieder Gerüchte um ein Apple Car, ein selbstfahrendes Elektroauto. Immer wieder wurde „Project Titan“ totgesagt, nur um kurze Zeit später wieder aufzustehen – zumindest in den Schlagzeilen.

Apple Car: Tests 2023 massiv ausgeweitet

Erst am Dienstag berichtete das Handelsblatt, dass Apple die Tests der Fahrzeuge in Kalifornien massiv ausgeweitet habe. 2023 hätten die Apple Cars zusammen rund 730.000 Kilometer zurückgelegt – und damit mehr als dreimal so viele Kilometer wie noch 2022.

Entsprechend überraschend kommt jetzt die Nachricht vom Aus für Apples Autopläne. Bloomberg berichtet unter Berufung auf Firmeninsider:innen, dass die beiden für die Apple-Car-Entwicklung verantwortlichen Topmanager Jeff Williams (COO) und Kevin Lynch (Vice President) die Entscheidung intern bekanntgegeben haben sollen.

Entweder weitermachen oder stoppen

Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen gefallen. Bei Apple sei man zu der Überzeugung gekommen, dass das Projekt an einem alles entscheidenden Punkt angekommen sei: entweder unter allen Umständen und trotz aller Probleme weitermachen – oder komplett aufhören.

Ein zentraler Punkt für die Richtung der Entscheidung könnte auch gewesen sein, dass einige Apple-Investor:innen Druck auf Konzernchef Tim Cook ausgeübt hätten, das Projekt doch einzustellen. Apple hat sich bisher noch nicht zu den Medienberichten geäußert.

Aus für „Project Titan“: Apple-Aktie steigt

Der Kurs der Apple-Aktie ist nach Bekanntwerden der wahrscheinlichen Einstellung des Apple-Car-Projekts jedenfalls um ein Prozent gestiegen, wie CNBC schreibt.

Weniger erfreut dürften die über 2.000 Menschen sein, die bisher bei Apple an dem Auto gearbeitet haben. Zwar sollen einige der „Project Titan“-Mitarbeiter:innen intern in das KI-Team von John Giannandrea wechseln können. Weitere werden sicher in anderen Teams des iPhone-Herstellers unterkommen.

Apple-Mitarbeiter müssen gehen

Aber: „Es wird Entlassungen geben“, prognostiziert Bloomberg. Wie viele der über 2.000 Betroffenen gehen müssen, ist aber nicht bekannt. Möglich auch, dass manche bei Tesla oder anderen Tech-Konzernen unterkommen. Schon in den vergangenen Jahren war immer wieder einmal über eine hohe Fluktuation im Apple-Car-Team spekuliert worden.

