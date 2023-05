„Ich kann auf den regelmäßigen Bürotag nicht verzichten“ – Tim Schwietal von Slack

Tim Schwietal ist seit August 2021 für Slack tätig und verantwortet das operative Geschäft in Süd- und Mitteldeutschland. Der gebürtige Oberfranke arbeitete zuvor in verschiedenen Vertriebspositionen unter anderem bei Salesforce und der Otto Group. Er lebt mit seiner Familie in München und arbeitet hybrid. In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Schwietal, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

V2MOM: Das steht für Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures. Unser Mutterkonzern Salesforce arbeitet seit vielen Jahren mit dieser Methode. Jedes Jahr entwirft jede Abteilung, jedes Team und jeder Mitarbeiter sein eigenes V2MOM-Dokument. Für mich und mein Team ist unser V2MOM eine Art Nordstern, der uns während des Geschäftsjahres leitet, um unsere Ziele zu erreichen. Übrigens: Das erste V2MOM, so heißt es, schrieb Salesforce-Mitbegründer Marc Benioff 1999 auf die Rückseite eines großen American-Express-Umschlags. Der Beginn einer rasanten Erfolgsgeschichte.

Bürotag: Ich schätze die Vorteile von Remote Work und der hybriden Arbeitswelt sehr. Aber die Balance ist wichtig. Daher versuche ich, auch mindestens einmal die Woche ins Büro zu kommen und mir Zeit zu nehmen, um mich mit Kollegen auszutauschen, voneinander zu lernen und Trends und Erfolgsgeschichten mitzunehmen. Deswegen kann ich auf den regelmäßigen Bürotag nicht verzichten.

Slack-Connect: Es ist vermutlich keine große Überraschung, dass wir bei Slack mit unserem eigenen Produkt arbeiten. Vor allem Slack-Connect ist für meine tägliche Arbeit unerlässlich, weil ich damit in Echtzeit mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten kann. Der direkte Kontakt in dedizierten Channels erspart lange E-Mail-Threads und sogar das eine oder andere Meeting. Dadurch sind wir in der Lage, schnell und produktiv auf die Anfragen und Wünsche unserer Geschäftspartner zu reagieren. Das sorgt für schnellere Lösungen und zufriedenere Kunden.

Schokolade: Der kleine Booster zwischendurch, der dafür sorgt, dass das Energielevel und die Stimmung steigen. Natürlich nur in Maßen. Zu viel Schokolade ist ja bekanntlich ungesund.

Joggingrunden: Kleine Pausen zwischendrin müssen sein und für mich sind Joggingrunden das Mittel der Wahl. Beim Joggen komme ich ein paar Minuten weg vom Schreibtisch und an die frische Luft. Das hilft mir, den Kopf frei zu kriegen und ein bisschen zu entspannen. Wenn ich dann zurück am Arbeitsplatz bin, kann ich wieder frisch durchstarten.

