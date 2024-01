Transparente TVs und alternative App-Stores

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Die Zukunft ist durchsichtig

Schon jetzt gibt es viele Highlights auf der CES 2024. LG und Samsung zeigen auf der Elektronikmesse in Las Vegas Innovationen bei transparenten Bildschirmen. Der Clou der Technik: Wenn man sie nicht braucht, verschwindet sie im Hintergrund. LG will seinen durchsichtigen Fernseher sogar in diesem Jahr ausliefern. Außerdem kündigen beide Unternehmen smarte KI-Roboter für den Haushalt an. Aber auch andere Tech-Unternehmen sind mit spannenden Neuheiten vertreten.

Multitasking im Zoom-Call

Normalerweise ist es ein absolutes No-Go, während eines Zoom-Meetings eine E‑Mail oder eine SMS zu schreiben. US-Forscher:innen haben jetzt aber herausgefunden, dass eine solche Multikommunikation durchaus nützlich sein kann – unter bestimmten Bedingungen. Führungskräfte sollten etwa einen entsprechenden Rahmen festlegen.

Neues App-Erlebnis auf dem iPhone

Schon im März könnte Apple sich in Europa ein Stück weit öffnen und das sogenannte Sideloading zulassen. Nutzer:innen könnten ihre Apps dann aus alternativen Stores herunterladen. Mit dieser zusätzlichen Freiheit gehen jedoch auch Sicherheitsrisiken einher – und Apple dürfte die Änderung auch im Portemonnaie spüren.



