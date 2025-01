Trump fordert Musk zur „Rettung von gestrandeten“ Nasa-Astronauten auf

Donald Trump und Elon Musk versprechen eine Lösung für ein Problem, das gar nicht existiert. So erklärte Trump auf Truth Social: „Ich habe Elon Musk und SpaceX gebeten, die beiden mutigen Astronauten zu retten, die von der Biden-Regierung praktisch im All zurückgelassen wurden. Viel Glück, Elon!!!“

In einer offiziellen Erklärung der Nasa auf X heißt es: „Nasa und SpaceX arbeiten mit Hochdruck daran, die Crew-9-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore so bald wie möglich sicher zurückzubringen, während gleichzeitig die Vorbereitungen für den Start von Crew-10 laufen, um eine Übergabe zwischen den Expeditionen zu ermöglichen.“

NASA and SpaceX are expeditiously working to safely return the agency’s SpaceX Crew-9 astronauts Suni Williams and Butch Wilmore as soon as practical, while also preparing for the launch of Crew-10 to complete a handover between expeditions.

Technische Probleme bei Boeing verzögerten Rückkehr

Die Astronautin Williams und ihr Kollege Wilmore waren ursprünglich im vergangenen Sommer mit der Starliner-Kapsel von Boeing zu einer achttägigen Testmission zur ISS aufgebrochen. Aufgrund von Problemen mit dem Antriebssystem verlängerte sich ihre Mission jedoch auf fast ein Jahr.

Im August, unter der Biden-Administration, bewertete die Nasa die Starliner-Kapsel als zu riskant für eine Rückkehr und beauftragte SpaceX, die Astronauten stattdessen mit einer Crew-Dragon-Kapsel zurückzubringen. Diese Kapsel, die bereits im Rahmen der Crew-9-Mission im September an der ISS andockte, verfügt über freie Sitze für Wilmore und Williams.

Warum sich die Rückkehr weiter verzögert

Der Rückflug der Astronauten war ursprünglich für Februar geplant, wurde jedoch auf Ende März verschoben, da SpaceX zusätzliche Zeit benötigte, um eine neue Crew-Dragon-Kapsel für die Crew-10-Mission fertigzustellen.

Elon Musk, Gründer und CEO von SpaceX, kommentierte dennoch auf X: „Es ist schrecklich, dass die Biden-Regierung sie so lange dort gelassen hat.“

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.

Terrible that the Biden administration left them there so long.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025