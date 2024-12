Nach Trump-Wahl: Wie Tesla-Fahrer gegen Elon Musk protestieren

Im Juli 2024 hatte Elon Musk – damals für viele Menschen noch überraschend – öffentlich seine Unterstützung für Donald Trump im US-Wahlkampf bekannt gegeben. Seine Millionen und öffentlichkeitswirksamen Auftritte dürften ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Trump letztlich zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde.

Politischer Einfluss: Musk polarisiert

Zur Belohnung darf Musk jetzt nicht nur auf regulatorische Erleichterungen und Staatsaufträge für seine Firmen SpaceX oder Tesla hoffen. Als Berater für Regierungseffizienz hat der reichste Mensch der Welt sogar einen gewissen politischen Einfluss bekommen.

Das schmeckt nicht allen US-Amerikaner:innen – insbesondere nicht jenen, die ein Tesla besitzen. Sogenannte Anti-Elon-Musk-Aufkleber für Fahrzeuge sollen seit der US-Wahl boomen, wie unter anderem der Guardian berichtet.

Sticker-Verkäufer:innen berichten von einer wahren Explosion ihrer Verkaufszahlen seit Anfang November 2024. Beliebt sind etwa Aufkleber wie „Anti Elon Tesla Club“ oder „I Bought This Before Elon Went Crazy“.

Rechtfertigung und Protest mit Stickern

Vor allem Tesla-Fahrer:innen scheinen sich für ihre Kaufentscheidung der Vergangenheit rechtfertigen zu wollen. „Es ist mir peinlich, nach der Wahl mit diesem Auto herumzufahren und an den Mann dahinter zu denken“, erklärt etwa eine Sportlehrerin aus Las Vegas, die seit drei Jahren ein Model 3 besitzt.

Zu einem guten Teil steckt aber auch Protest gegen den Tesla-Chef hinter den Klebeaktionen der vergangenen Wochen. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute ihrer Stimme wirklich irgendwie Gehör verschaffen wollten, auch wenn es noch so passiv ist“, erklärte Sticker-Verkäuferin Stacey Davis dem Guardian.

Anti-Musk-Aufkleber: Verkäufe explodiert

Davis erklärte, dass die Verkäufe ihrer Anti-Elon-Musk-Aufkleber auf Etsy sich seit der Wahl verneunfacht hätten. Die Verkäuferin fährt übrigens selbst einen Tesla.

Konkrete Zahlen zu den Stickerverkäufen gibt es nicht. Fraglich ist ohnehin, ob diese Fahrzeugaufkleber dem Image des E-Autobauers dauerhaft schaden können. Ganz von der Hand zu weisen ist die Gefahr aber nicht.

Anteil negativer Meinungen verdoppelt

Schließlich ist der umstrittene Elon Musk als Tesla-CEO auch das Gesicht des Konzerns – mit entsprechenden Auswirkungen. So sollen die negativen Meinungen über Musk von 21 Prozent im Jahr 2021 auf 45 Prozent im September 2024 gestiegen sein, wie eine Umfrage von NBC News ergeben hat.

Dabei verlaufen die Meinungen aber streng entlang politischer Linien. Während Musk im demokratischen und liberalen Lager massiv an Beliebtheit verloren hat, war es bei den Republikaner:innen genau andersherum.

Schadet Musk der Tesla-Reputation?

Grundsätzlich hat Musk aber einen Einfluss auf die Reputation von Tesla, wie eine Marktforschungsfirma schon im April 2024 analysiert hat. Mit seinen polarisierenden Meinungsäußerungen und Handlungen verkleinert Musk potenziell den Kreis der Käufer:innen.

