Von Tiktok und Instagram abgeschaut: Dieses Twitch-Feature ist bald für euch verfügbar

Schon seit 2023 testet Twitch einen sogenannten Discovery-Feed. Jetzt hat das Unternehmen in einem Livestream angekündigt, dass die neue Funktion Ende April 2024 für alle Nutzer:innen freigeschaltet werden soll. Doch was bringt der Discovery-Feed eigentlich?

Anzeige Anzeige

So funktioniert der Discovery-Feed auf Twitch

Der Feed steht nur in der Twitch-App zur Verfügung. Es handelt sich um scrollbare Videoausschnitte, wie ihr sie womöglich von Tiktok und Instagram Reels kennt.

Twitch zeigt euch im Discovery-Feed Clips von Livestreamer:innen, denen ihr bereits folgt, und schlägt euch zudem neue Content-Creator:innen vor. Scrollt ihr weiter, folgt auch schon das nächste Video. Ihr könnt dabei auswählen, ob ihr nur kurze Clips sehen möchtet oder euch ganze Feeds von Livestreams angezeigt werden sollen.

Anzeige Anzeige

Entdeckt ihr etwas, das ihr unbedingt sehen möchtet, reicht ein Tippen auf den Feed – schon wechselt Twitch in den Vollbildmodus. Im Discovery-Feed seht ihr auch, ob die angezeigten Streamer:innen gerade live sind, und könnt so direkt in deren Stream wechseln.

Anzeige Anzeige

Im Gegensatz zu Tiktok und Instagram können die Streamer:innen allerdings nicht komplett steuern, welche Ausschnitte angezeigt werden. Sie können keine Clips auf die Plattform hochladen. Das Feature soll primär unbekannteren Streamer:innen helfen, die durch Zufall in eurem Feed landen und so mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Künftig will Twitch die Funktion noch weiter ausbauen und verbessern. Das Unternehmen will den Feed auch als Ersatz für die Startseite der App austesten. Das sollte allerdings zunächst nur in kleinem Rahmen mit ausgewählten Nutzer:innen passieren.

9 Bilder ansehen Diese Spiele habt ihr schon mal heimlich auf der Arbeit gespielt Quelle:

Mehr zu diesem Thema Twitch Instagram Tiktok Streaming