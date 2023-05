Twitter vs. EU: Machtspielchen von Musk oder ernste Drohung?

Beginnen wir mit einer kurzen und sicherlich nicht repräsentativen Umfrage: Wer war ehrlich und aufrichtig überrascht von der Nachricht, dass Twitter aus dem EU-Abkommen gegen Desinformation ausgetreten ist?

Ja, dachte ich mir. Ich auch nicht. Zugegeben, der „Verhaltenskodex für Desinformation“, wie er offiziell heißt, ist eine freiwillige Selbstverpflichtung – klingt nicht gerade nach einem scharfen Schwert. Doch die Unterzeichnenden verpflichten sich darin unter anderem, gegen die Verbreitung von Fake News und Desinformation vorzugehen und – vor allem – über ihre Fortschritte und Maßnahmen Bericht zu erstatten. Diese Berichte müssen der Europäischen Kommission je nach Unternehmensart und -größe alle sechs Monate bis jährlich vorgelegt werden und sollen eine Vorstufe in der Umsetzung des Digital Services Act sein.

Google, Microsoft, Meta (und damit Facebook, Instagram und Whatsapp) und Tiktok haben unterschrieben – und Twitter hat jetzt den Rückzieher gemacht.

Twitters Rückzieher ist keine Überraschung

Das war in gewisser Weise zu erwarten – bereits der letzte Bericht, den das Unternehmen im Februar dieses Jahres vorgelegt hatte, war laut Europäischer Kommission unvollständig, enthielt kaum Daten und keine Angaben dazu, wie die Zusammenarbeit mit Faktenchecker:innen aussehen sollte.

Entsprechend scharf formuliert jetzt auch der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Thierry Breton: „Du kannst wegrennen, aber verstecken kannst du dich nicht“, twitterte er als Reaktion auf Twitters Austritt. „Die Verpflichtungen bleiben dieselben.“

Breton ist bekanntermaßen kein Freund Elon Musks – bereits nach dessen Übernahme des Kurznachrichtendiensts hatte der Franzose auf Musks Tweet „Der Vogel ist befreit“ mit „In Europa fliegt der Vogel nach unseren Regeln“ geantwortet – und so schon mal den Ton vorgegeben.

Machtspielchen zwischen Elon Musk und der EU?

Handelt es sich bei Twitters Austritt also um ein Machtspielchen, einen weiteren strategischen Schachzug im Kampf zwischen den Datenschützer:innen der EU und einem Tech-Giganten, ähnlich wie OpenAI-CEO Sam Altman kürzlich „laut darüber nachdachte“, ChatGPT bei zu viel Regulierung aus Europa abzuziehen?

Das mag schon sein – und eigentlich beißen Hunde, die bellen, eher nicht. Nun ist Elon Musk aber weder Hund noch sonderlich vorhersehbar. (Man erinnere nur an das Drama um die Übernahme von Twitter. Strategisch von langer Hand geplant und durchdacht war das Hin und Her eher nicht.) Es ist also gut möglich, dass das Aufkündigen des Paktes ein Schritt auf dem Weg zu einer Absage an den DSA ist. Dass Musk Twitter in Europa früher oder später den Stecker zieht – weil er es kann, und um zu zeigen, dass er es kann.

Vielleicht – auch das mag sein – stecken dahinter aber auch Kalkül und die unternehmerische Weitsicht, die seine Fans ihm gerne zuschreiben. Vielleicht bellt Elon Musk ganz laut, um später leise, hinter verschlossenen Türen, eine Sonderregelung auszuhandeln. Hat es alles schon gegeben, sowas.

