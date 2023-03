Umfrage unter Großunternehmen zeigt: Diversität im Recruiting führt zum Erfolg

Diversität beim Recruiting hat positive Effekte. Das sehen vor allem Großunternehmen, die beim Recruiting vermehrt darauf achten, eine diverse Zielgruppe anzusprechen. Menschliche Bereicherung ist der meistgenannte positive Effekt.

Das geht aus einer Umfrage des Ifo Instituts in Zusammenarbeit mit Indeed und Glassdoor hervor. Dafür wurden 554 HR-Mitarbeiter aus Industrie, Handel und Dienstleistungen von unterschiedlich großen Unternehmen zum Thema Diversity-Recruiting befragt.

Heraus kam, dass rund die Hälfte der befragten Unternehmen darauf achtet, eine vielfältige Belegschaft einzustellen. Immer noch rund 40 Prozent der Unternehmen legen hingegen keinen Wert auf Diversität im Recruiting.

Das sind die positiven Effekte

Das Institut hat die Unternehmen nach ihren Erfahrungen mit einer vielfältigen Belegschaft gefragt. Dabei haben ganze 60 Prozent angegeben, dass diese Art von Belegschaft eine menschliche Bereicherung für das Unternehmen bringt.

Aber auch praktische Aspekte spielen eine Rolle. Immer noch 36 Prozent der Unternehmen geben an, so Stellen schneller besetzen zu können. Auf dem dritten Platz mit 27 Prozent finden die Personaler, dass das Unternehmen so kreativer und innovativer wird.

Allerdings finden sich weiter unten auch negative Aspekte einer vielfältigen Belegschaft wieder. Rund 17 Prozent der Unternehmen geben ein höheres Konfliktpotenzial an und zwei Prozent berichten von negativen Erfahrungen.

Außerdem wurden die Personalangestellten der Unternehmen gefragt, was sie dafür tun, vielfältige Kandidaten anzusprechen. Bei den meisten der befragten Personaler fängt die Arbeit hier bei der Formulierung der Stellenanzeige an. Diese verfassten 65 Prozent der Befragten so, dass sich diverse Gruppen angesprochen fühlen.

Andere Personaler werden hier noch spezieller. 31 Prozent haben angegeben, in den Anzeigen direkt gezielt bestimmte Gruppen von Menschen anzusprechen. Sieben Prozent der Unternehmen wollen durch eine vielfältige Zusammensetzung der eigenen Personalabteilung mehr vielfältiges Personal gewinnen.

Unterm Strich hat eine vielfältige Besetzung der Stellen laut Umfrage große Vorteile für Unternehmen. Es gibt zwar auch einige Negativpunkte, diese wurden allerdings nur vereinzelt genannt.

