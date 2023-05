Mit den 2021 vorgestellten Modellen Ace und Ivy stieg der 2012 gegründete Fahrradhersteller Veloretti mit Direktversand in den E-Bike-Markt ein. Seitdem wurde das Unternehmen von der niederländischen Pon Holdings B.V. übernommen, der unter anderem Marken wie Gazelle, Urban Arrow, Cannondale, Cervélo and Kalkhoff gehören.

Mit dem finanzstarken Unternehmen im Rücken bringt Veloretti die neuen Modelle Ace 2 und Ivy 2 auf den Markt, die vom Design her weniger an die stylischen Fahrradmodelle im Retrolook des Herstellers erinnern, sondern minimalistischer gestaltet und mit allerhand Technik versehen sind.

Veloretti Ace 2 und Ivy 2: 2 Rahmenformen mit entnehmbarem Akku

Wie die erste Pedelec-Generation besitzt das Ace 2 einen klassischen Diamantrahmen, der für Personen zwischen 1,73 bis 2,0 Metern geeignet sein soll. Das Ivy 2 mit tiefem Einstieg richtet sich an Menschen zwischen 1,64 bis 1,84 Metern Körpergröße, so Veloretti.

Als Antrieb kommt bei beiden Modellen ein 250-Watt-Bafang-Mittelmotor mit 65 Newtonmeter Drehmoment zum Einsatz. Ferner besitzen beide jeweils einen Drehmoment- und einen Rotationssensor. Ersterer steckt etwa auch im Cowboy 4 (Test) sowie dem Vanmoof S5 (Test) und bietet eine sanfte Unterstützung.

Wie das Cowboy 4 verfügen die Veloretti-Modelle über einen wartungsfreien Gates-Riemenantrieb. Single-Speed-Bikes sind es indes nicht, stattdessen besitzen die Modelle eine automatische Schaltung von Enviolo.

Im Unterschied zu Vanmoof-Bikes lässt sich der 540 Wattstunden starke Akku aus dem Unterrohr entnehmen und in der Wohnung oder wo auch immer aufladen. Beim Gewicht der Pedelecs von über 28 Kilogramm (Rahmen 25, Akku 3 Kilogramm) ist das eine gute Entscheidung, denn schon das Schleppen des 22 Kilogramm schweren Vanmoof S5 ist eine Qual. Veloretti spricht zudem von einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern.

Veloretti Ace 2 und Ivy 2: Display im Lenker und weitere smarte Funktionen

Während durch die Veloretti-App Funktionen wie das Aktivitäts-Tracking aktiviert werden können, ist der Blick aufs Smartphone während der Fahrt nicht erforderlich. Denn die neuen Modelle besitzen ein in den Vorbau integriertes Display, auf dem während der Fahrt die wichtigsten Einstellungen wie Licht, Trittfrequenz und Geschwindigkeit eingesehen und geändert werden können.

Außerdem werden auf dem Bildschirm Fahrdaten wie das Wetter, die zurückgelegte Strecke und die GPS-Navigation eingeblendet. In den Lenker integrierte Knöpfe ermöglichen laut Veloretti die Steuerung der Bildschirminhalte.

Ähnlich wie die E-Bikes von Vanmoof besitzt die neuen Veloretti-Modelle ein integriertes Audiosystem mit Lautsprechern, das die Fahrradklingel ersetzt und Einschalt- und Ausschaltgeräusche wiedergibt.

Neu ist bei Ivy 2 und Ace 2 die sogenannte „Safety Tracking“-Funktion. Sie ermöglicht es Fahrer:innen, Echtzeit-Updates über jede unsichere Fahrt mit den Personen ihres Vertrauens zu teilen. Ein Druck für vier Sekunden lang auf den Lenkerbutton ganz rechts bringt die Beleuchtung zum Leuchten und ein Tracking-Link wird an die vorab gewählte Kontaktperson gesendet, über den der aktuelle Standort des Fahrers oder der Fahrerin angezeigt wird.

Veloretti Ace 2 und Ivy 2 mit Bremsrücklicht kostet 3.300 Euro

Zur weiteren Ausstattung der Veloretti Electric-Two-Bikes gehört auch eine hyperbolische Beleuchtung vorn wie hinten. Mit dem LED-Präzisionslicht Osram soll eine „zusätzliche Sicherheitsfunktion für dunkle Straßen hinzugefügt“ worden sein. Die Rückbeleuchtung fungiert zudem als Bremsrücklicht und leuchtet beim Abbremsen sofort und hell, sodass hinterherfahrende Verkehrsteilnehmer:innen sofort wissen, dass das Fahrttempo reduziert wird.

Das Veloretti „Electric Two“ wird laut Hersteller ab Mitte Juni zum Preis von 3.299 Euro auf den Markt kommen und kann in den Niederlanden, Deutschland und Belgien vorbestellt werden. Ab Juni können neugierige Fahrer:innen auch eine Probefahrt in Amsterdam, Antwerpen, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München buchen.

Das Veloretti Ivy 2 ist in den Farben Mattschwarz, Graphit, Dune und Pebble Grey erhältlich, während das Veloretti Ace 2 in den Farben Mattschwarz, Graphit, Dune und Jetschwarz angeboten wird. Hergestellt werden die Veloretti-Bikes übrigens wie die neuen Sushi-Modelle in Europa.

