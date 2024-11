Volocopter: Dieser chinesische Autohersteller soll das deutsche Flugtaxiunternehmen übernehmen

Schon seit einer Weile strauchelt das deutsche Luftfahrtunternehmen Volocopter. Im Juli 2024 gab es Berichte, dass der Flugtaxihersteller mehr als 100 Millionen Euro Verluste verkraften musste (via Capital). Jetzt soll ein Weg aus der Misere gefunden worden sein. Wie Insider:innen gegenüber BNN Bloomberg berichten, soll Volocopter übernommen werden, um die Pleite abzuwenden.

Anzeige Anzeige

Übernahme von Volocopter durch Geely?

Der chinesische Autohersteller Geely soll sich schon in Gesprächen mit Volocopter befinden. Aktuell stünde der Deal im Raum, 85 Prozent der Anteile von Volocopter aufzukaufen und dafür 95 Millionen US-Dollar in das Unternehmen zu investieren. Wie die Insider:innen weiter betonen, würde mit einem solchen Deal der Wert des deutschen Luftfahrtunternehmens auf rund 110 Millionen Dollar fallen. 2022 konnte das Unternehmen noch einen Marktwert von 1,9 Milliarden Dollar verzeichnen.

Anzeige Anzeige

Sollte der Deal zustande kommen, würde Geely einen Teil der Produktion von Volocopter nach China verlegen. Der deutsche Standort samt Produktionsstätte für kleinere Modelle soll allerdings in Deutschland bestehen bleiben und als eine Art Vorlage für alle Produktionsstätten in China genutzt werden. Dort sollen Produktionstechniken ausprobiert werden, bevor sie an anderen Standorten skaliert werden.

Noch könnte der Deal aber verändert werden oder gar platzen, wie die Insider:innen ferner verraten. Volocopter soll parallel zu den Gesprächen durch Geely auch noch bei weiteren potenziellen Investor:innen vorstellig werden. Dennoch würde die Übernahme mit Geely zu einem passenden Zeitpunkt kommen. Zuletzt hatte Volocopter angekündigt, dass Dirk Hoke, der seit 2022 CEO war, Anfang 2025 das Unternehmen verlassen wird. Eine Nachfolge wurde bisher nicht angekündigt.

Anzeige Anzeige

Diese Tech-Unternehmen in Deutschland müsst ihr kennen

9 Bilder ansehen Diese Tech-Unternehmen in Deutschland solltest du kennen Quelle: (Foto: jivacore / Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Volocopter