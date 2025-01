VW ID 7 Pro S: Fast 1.000 Kilometer Reichweite – aber unter besonderen Bedingungen

Auf der Low-Speed-Teststrecke bei Nardò in Süditalien hat VW mit einem ID 7 Pro S eine Reichweite von 941 Kilometern erreicht. Damit wurde die maximale Reichweite der E-Limousine von bis zu 709 Kilometern nach WLTP-Standard um ein Drittel überboten.

Effizienz entspricht 1 Liter Diesel pro 100 Kilometer

Wie VW mitteilt, lag der Durchschnittsverbrauch während des Effizienztests bei nur 9,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Umgerechnet auf den Dieselverbrauch entspricht das einem Liter pro 100 Kilometer. VW spricht hierbei von einem „außergewöhnlich niedrigen Niveau“.

Erreicht wurde die hohe Reichweite allerdings auch unter besonderen Bedingungen. So kamen auf effizientes Fahren trainierte Profifahrer:innen zum Einsatz. Die Außentemperaturen bei der Versuchsfahrt im Dezember 2024 lag bei fünf bis 15 Grad Celsius.

Testgeschwindigkeit von 29 Kilometern pro Stunde

Wahrscheinlich am wichtigsten für das Erreichen einer hohen Reichweite: Die Durchschnittsgeschwindkeit während des Effizienztests gibt VW mit 29 Kilometern pro Stunde an. Eine solche Geschwindigkeit ist wiederum typisch für die sogenannte Rush Hour in Großstädten.

Aber auch ohne diese Voraussetzungen gehört der ID 7 Pro S mit seiner 86-Kilowattstunden-Batterie zu den reichweitenstärksten E-Fahrzeugen seiner Klasse. Das Testfahrzeug stammte laut VW aus der laufenden Serienproduktion des Elektromobilitätswerkes Emden, sei also nicht eigens modifiziert worden.

VW ID 7: Aerodynamik und modernes Antriebssystem

Für die hohe Effizienz zeichnen VW zufolge die Aerodynamik und das moderne Antriebssystem verantwortlich. Der Luftwiderstandswert beläuft sich auf 0,23. Die E-Maschine kommt auf ein maximales Drehmoment von 545 Newtonmeter.

Für längere Fahrten von Bedeutung ist, dass sich der ID 7 Pro S dank seiner DC-Ladeleistung von bis zu 200 Kilowatt schnell nachladen lässt. In zehn Minuten kann Energie für 244 weitere Kilometer geladen werden. Das Laden des Akkus von zehn auf 80 Prozent dauert rund 26 Minuten.

ID 7 verkauft sich besser als Passat

Entsprechend ist auch wenig verwunderlich, dass sich das Fahrzeug einiger Beliebtheit bei den Verbraucher:innen erfreut. Laut Martin Sander, Volkswagen-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales, würden derzeit mehr ID-7-Modelle als Passat-Verbrenner verkauft.

Dies zeige, so Sander, „dass der ID.7 eine sinnvolle vollelektrische Ergänzung im Produktportfolio der Marke ist“. Wie der Passat sei auch die E-Limousine für Langstreckenfahrer:innen und als Dienstwagen tauglich.

