Warum du deine Tinder-Dates jetzt teilen kannst – und auch solltest

Normalerweise sprechen viele Menschen nicht darüber, wenn sie jemanden über Tinder daten. Doch jetzt hat die Dating-Plattform mit „Share my Date“ eine Funktion vorgestellt, die eben genau das tun soll. Dabei geht es weniger darum, der Schwester oder dem besten Freund den neuen Schwarm zu zeigen, sondern es hat mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun, wenn Menschen Details per Link über ein anstehendes Date teilen.

Hierfür wird eine URL generiert, die Details wie Ort, Datum und Uhrzeit des Treffens und einen Link zum Profil des Dating-Partners enthält. Möglich sind auch Notizen und Aktualisierungen zum Date, wobei die Termine bis 30 Tage in der Zukunft liegen können. Zudem lassen sich beliebig viele Dates teilen, die entweder innerhalb der App selbst oder über den Link auch über andere Dienste wie Whatsapp oder Signal mit anderen geteilt werden können.

Und auch wenn die spezielle Funktion neu ist, gab’s das ja sinnvollerweise in der Vergangenheit auch, dass Tinder-Nutzer:innen Freunde und Familienangehörige in ihre Dates eingeweiht haben. Tinder erklärt, dass 51 Prozent der Nutzer:innen unter 30 Jahren schon einmal Details zu Verabredungen mit ihren Freund:innen geteilt haben, immerhin 19 Prozent der Nutzer:innen weihen sogar ihre Mutter ein. In der Tat kann es eine gute, Sicherheit vermittelnde Idee sein, Details über die Person, mit der man sich trifft, zu teilen, um sicherzugehen, dass jemand weiß, wo man sich aufhält.

Ganz neu ist die „Share my Date“-Idee indes nicht: Die Dating-Plattform match.com kennt eine vergleichbare Funktion zum Einchecken in ein Date mit entsprechender Informationsmöglichkeit für Angehörige und Freunde bereits seit 2020, sodass im Notfall ein entsprechender Kontakt im Bilde ist, wenn etwas nicht nach Plan läuft.

Tinder will die Funktion „Share my Date“ in den nächsten Monaten nach und nach in den unterschiedlichen Ländern und auf den unterschiedlichen Systemen einführen. Deutschland und die Schweiz stehen zwar auf der Liste der Länder, für die das Feature ausgerollt wird, genauere zeitliche Angaben gibt es aber bislang noch nicht.

Auch ohne die spezielle Funktion ist es vernünftig, wenn du vor einem Date mit einer oder einem Unbekannten einen Menschen deines Vertrauens darüber in Kenntnis setzt – egal, auf welchem Wege es vereinbart wurde. Alternativ kannst du das auch mit dem zeitversetzten Senden einer E-Mail tun, die du gegebenenfalls, wenn alles wie erwartet verlaufen ist, rechtzeitig stornieren kannst.

