Warum sich Youtube Shorts bald mehr wie Tiktoks anhören

Auf seinem Blog hat Youtube angekündigt, die Funktionen für Shorts-Videos erweitern zu wollen. Künftig sollen die 60-Sekunden-Videos nicht nur leichter erstellt, sondern auch mit einem Voiceover versehen werden können.

Das macht eine neue Text-zu-Sprache-Funktion möglich, bei der User:innen aus vier künstlichen Stimmen wählen können. Obwohl die Bandbreite bei Tiktok diesbezüglich viel höher ist, ist klar, dass sich Youtube hier eindeutig an der Konkurrenz orientiert hat.

Zu ähnlich, um Zufall zu sein

Tatsächlich ähnelt auch die Art und Weise, wie das Voiceover hinzugefügt wird, der auf Tiktok auffallend. User:innen müssen zunächst einen Text erstellen, bevor sie auf das neue Symbol „Add Voice“ klicken können, das sich links oben in der Bildschirmecke befindet.

Vorbei sind also die Zeiten, in denen nur Konsument:innen von Tiktoks die teils arg roboterhaften Stimmen in ihre Videos einbauen konnten. Dabei ist das wohl nur ein weiterer Schritt der stetigen Annäherung zwischen den Plattformen.

Von Tiktok hatte sich Youtube zuvor schon die Live-Videovorschauen im Shorts-Feed abgeguckt, wobei umgekehrt auch Tiktok sich gerne inspirieren lässt.

Tiktok schaut auch bei Youtube ab

Während Tiktoks zu Beginn nur 30 bis maximal 60 Sekunden lang sein durften, wurde diese Grenze immer weiter nach hinten verlagert. Aktuell können die Videos bis zu zehn Minuten lang sein, wobei auf der Hand liegt, dass Tiktok den Markt für längere Videos nicht Youtube alleine überlassen wollte.

Abgesehen vom Voiceover hat sich Youtube aber auch noch andere Funktionen überlegt, die demnächst eingeführt werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel eine, mit der Shorts künftig viel leichter aus längeren Videos gefertigt werden können.

Ein Geschenk an Minecraft-Fans

Zudem will Youtube seinen User:innen künftig automatisch generierte Untertitel in verschiedenen Farben und Schriftarten zur Verfügung stellen, was den Gebrauch anderer Apps wie Capcut überflüssig machen soll.

Und es gibt vor allem für Minecraft-Fans Grund zur Freude: Bald können sie passende Hintergründe zum Spiel hinzufügen sowie im Minispiel Minecraft Rush schnellstmöglich Blöcke entfernen.

