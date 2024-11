Was Astrophysiker Neil deGrasse Tyson von Musks Marsplänen hält

Das Starship auf dem Mars? Laut SpaceX-CEO Elon Musk könnte es schon in zwei Jahren so weit sein. (Bild: Paopano/Shutterstock)

In einer Folge des Talk-Formats „Real Time with Bill Maher“ des US-Senders HBO bekannte deGrasse Tyson, dass er Elon Musks Vision einer Besiedelung des Mars nicht für realistisch hält.

deGrasse Tyson zweifelt an Finanzierbarkeit

„Ich glaube nicht, dass das passieren wird, bis die Regierungen zu dem Schluss kommen, dass es geopolitisch in unserem Interesse ist“, sagte er, fügte jedoch einschränkend hinzu: „Aber ich glaube, dass der designierte Präsident Trump ein gewisses Interesse am Mars hat, sodass man in ein paar Monaten vielleicht noch einmal darüber sprechen wird.“

Das größte Problem sieht er wohl nicht darin, dass der Mars ein eher lebensfeindlicher Ort ist, vielmehr hält er die Pläne nicht für finanzierbar: „Irgendwann muss jemand dafür bezahlen, und nur Interesse an etwas zu haben, ist nicht dasselbe wie dafür zu bezahlen.“

Der Gastgeber der Sendung, Bill Maher, wurde sogar noch deutlicher: „Wie sehr müssten wir die Erde zugrunde richten, bevor es schlimmer ist als ein Ort, an dem es 63 Grad unter null hat, ohne Luft und ohne Wasser, und der in sechs Monaten erreicht werden kann?“ Maher sprach von „200 Grad unter null“. Wir haben hier den korrekten Durchschnittswert, umgerechnet in Grad Celsius, eingesetzt.

Multimilliardär und SpaceX-Chef Elon Musk zeigte sich wenig amüsiert. „Wow, die haben es wirklich nicht verstanden. Der Mars ist für das langfristige Überleben des Bewusstseins von entscheidender Bedeutung“, schrieb er als Antwort auf den Clip auf dem Ex-Twitter X.

deGrasse Tyson: Mars ist ein schreckliches Wertversprechen

Die Besiedelung des Mars würde nicht nur den jeweiligen Ländern helfen, sondern könnte auch uralte Probleme der Menschheit lösen, meint der Visionär. Zudem werde er „keine Risikokapitalgeber um Geld bitten. Mir ist klar, dass es als Investition keinen Sinn ergibt.“ Deshalb sammle er Ressourcen.

Astrophysiker deGrasse Tyson hatte zu bedenken gegeben, dass Risikokapitalgeber nicht in die Raumfahrt zum Mars investieren würden, weil es sich dabei schlicht um „ein schreckliches Wertversprechen“ handele. Es würde zum Tod von Menschen führen, eine Billion Dollar kosten und keine Rendite bringen. „Das wäre ein Fünf-Minuten-Meeting“, meinte er: „Und es wird nicht stattfinden.“

SpaceX mit Milliardenaufträgen der US-Regierung ausgestattet

Rein von den Voraussetzungen her dürfte Musk indes einer der wenigen sein, der einen solchen Versuch tatsächlich starten könnte. Immerhin arbeitet die US-Raumfahrtbehörde Nasa seit Jahren mit Musk und seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zusammen.

SpaceX hat in den vergangenen 10 Jahren Regierungsaufträge im Gesamtwert von rund 15 Milliarden US-Dollar erhalten, wie aus einer Analyse der New York Times hervorgeht. Musk ist seit Jahren davon überzeugt, dass die Menschheit „multiplanetarisch“ werden muss, um ihr eigenes Überleben zu sichern.

