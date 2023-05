watchOS 10 soll überarbeitetes Design mit Fokus auf Widgets enthalten

Der WWDC 2023 ist gerade mal einen Monat entfernt. Im Zuge der großen alljährlichen Entwicklerkonferenz wird Apple unter anderem große Updates für iPhones und Macs sowie die Apple Watch vorstellen. Schon vor wenigen Wochen sagte der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman, watchOS 10 erhalte „bemerkenswerte Aktualisierungen der Benutzer:innenoberfläche“. Nun legt er mit weiteren Details nach.

watchOS 10 mit Widgets à la iOS

Laut Gurman soll mit watchOS 10 die Unterstützung für Widgets als „zentraler Teil“ der Nutzer:innenoberfläche der Apple Watch einziehen. Wie der Reporter schreibt, lehne sich das neue Design „an das Siri-Ziffernblatt“ an und ähnele zudem den „Widget-Stapeln“. Diese Funktion bietet Apple auf iPhones und iPads an – eingeführt wurde das Feature zuerst mit iOS 14 und dem überarbeiteten Homescreen.

Wie Gurman schreibt, ist der Plan, den Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, durch eine Reihe von verschiedenen Widgets zu scrollen – etwa durch die Aktivitätsverfolgung, das Wetter, den Börsenticker, Kalendertermine und mehr –, anstatt sie als Apps starten zu lassen. Die neue Schnittstelle „wird als Overlay für jedes beliebige Zifferblatt verfügbar sein“, heißt es.

Weiter erklärt der Reporter, dass das übergeordnete Ziel des neuen Designs sei, den Nutzer:innen einen „schnelleren Zugang zu Informationen“ zu ermöglichen, ohne dass sie spezielle Apps öffnen müssen.

watchOS 10: Änderungen auch bei der digitalen Krone erwartet

Zusammen mit den neuen Widgets erwägt Apple zudem, die Funktion der „Digital Crown“ der Apple Watch zu ändern. So führe in der aktuellen Version von watchOS das Drücken der Krone zum Homescreen der Smartwatch. In watchOS 10 teste Apple, mit dieser Interaktion mit der „Digital Crown“ stattdessen die neue Widgets-Oberfläche zu öffnen.

Wie Gurman erklärt, ähnelt dies der früheren „Glances“-Funktion der Watch. In der ersten watchOS-Version von 2015 wurden „Glances“ angezeigt, wenn man vom unteren Rand der Apple Watch nach oben wischte. Die Funktion ermöglichte einen schnellen Zugriff auf relevante Benachrichtigungen sowohl von Apple als auch von Drittanbieter-Apps, wurde aber schließlich von Apple in späteren watchOS-Updates eingestellt.

Mit den Änderungen könnte Apple versuchen, Nutzer:innen verstärkt zur Nutzung von Apps auf der Watch zu animieren. Nach offiziellen Angaben würden in der EU weniger als eine Million Apple-Watch-Besitzer:innen auf den App-Store zugreifen. Zum Vergleich: Über 100 Millionen in der EU nutzen den App-Store auf dem iPhone.