Dieses nervige Apple-Watch-Problem gibt es immer noch – trotz Patch

Apple hat in den vergangenen Tagen das Update watchOS 10.4 für seine Smartwatches veröffentlicht. Das Update führt unter anderem ein, dass ihr Mitteilungen auf der Apple Watch per Doppeltipp vollständig anzeigen lassen könnt.

Viel wichtiger ist aber, dass mit dem Update auch ein Fehler entfernt werden soll, der einige Nutzer:innen womöglich schon zur Verzweiflung getrieben hat.

„Ghost-Touch“ auf der Apple Watch

So heißt es in Apples Update-Übersicht, dass ein Problem behoben wurde, bei dem „falsche Berührungen auf dem Display auftreten können“. Umgangssprachlich wurden diese fehlerhaften Eingaben als „Ghost-Touch“, also Geisterberührung, bezeichnet.

Nutzer:innen hatten seit etwa Februar 2024 berichtet, dass die Apple Watch Eingaben registriert habe, obwohl sie das Touch-Display nicht genutzt haben. Das Resultat: unerwünschte Telefonanrufe und Textnachrichten, Fehler beim Entsperren der Uhr und wahlloses Scrollen durch die Menüs.

Erste Reaktionen auf Reddit und in anderen Foren ließen vermuten, dass die Probleme endgültig der Vergangenheit angehören würden.

Apple kämpft weiter gegen das Problem

Wie 9to5Mac berichtet, trügt der erste Anschein wohl. Denn mittlerweile berichten Nutzer:innen erneut, dass die Apple Watch Eingaben registriert, obwohl sie nicht berührt wurde.

So hat Apple sogar ein Memo an autorisierte Reparatur-Shops geschickt, in dem es heißt, dass das Problem jetzt noch zusätzlich auf der Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 und der ersten Apple Watch Ultra auftritt.

Apple schließt einen Austausch der Uhren aufgrund des Fehlers aus. Die Mitarbeiter:innen werden dazu angehalten, einen forcierten Neustart bei den Uhren zu probieren und die Apple Watch zu aktualisieren. Den Neustart könnt ihr selbst initiieren, indem ihr den seitlichen Button und die Digital Crown zusammen zehn Sekunden lang drückt.

Das Kuriose: Der Fehler trat von Anfang an nur bei einigen Apple Watches auf. Manche Nutzer:innen berichteten, dass ihre Uhr ganz normal funktionieren würde. Auch wenn ihr einen solchen Glücksfall hattet, solltet ihr das Update nicht ignorieren.

Denn wie Apple in einem Sicherheitsreport zu watchOS 10.4 vermerkt, wurden mit dem Update auch mehrere Sicherheitslücken geschlossen. So wurde es etwa Apps erschwert, auf sensible Daten der Nutzer:innen zuzugreifen oder schädlichen Code auf der Apple Watch auszuführen.

Um das Update durchzuführen, öffnet die Apple-Watch-App auf eurem iPhone. Tippt auf „Meine Watch“ und unter „Allgemein“ auf „Softwareupdate“. Ist das Update verfügbar, tippt ihr anschließend auf „Laden und installieren“.

