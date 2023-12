Hey Siri: „Wie ist meine Herzfrequenz?“ – iOS und watchOS bringen Zugriff auf Gesundheitsdaten

Mit Ankündigung der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 (unser Test) hatte Apple die Möglichkeit vorgestellt, Informationen aus der Health-App per Siri-Sprachbefehl abzufragen. Seit Freigabe des Release-Candidates von iOS 17.2 ist klar, dass das auch per iPhone möglich sein wird.

Hey Siri: „Wie viele Kalorien habe ich heute verbrannt?“

Mit den anstehenden Updates auf iOS 17.2 und watchOS 10.2 können Nutzer:innen Siri in englischer Sprache nach Gesundheits- und Fitnessdaten fragen. Dies ermöglicht die neu hinzukommende Möglichkeit des Assistenten, auf Daten direkt aus der Health-App zuzugreifen.

Bei den Apple Watches wird das mit watchOS 10.1 nur für die neuesten Modelle Series 9 und Ultra 2 möglich sein. Das hat möglicherweise mit dem neuen S9-SiP zu tun, der neben der neuen Doppeltap-Geste auch die erforderliche On-Device-Spracherkennung unterstützt.

Einige Funktionen zur Siri-Sprachsteuerung auf den neuen Apple Watches sind zwar jetzt schon auf Deutsch möglich, sodass ihr etwa mit dem Befehl „Wie ist meine Herzfrequenz?“ die App zur Herzfrequenzmessung öffnen könnt oder mit „Öffne Aktivitäten“ die Aktivitäts-App startet.

Künftig sollen mögliche Anfragen wie „Wie ist mein Blutsauerstoff?“, „Wie viele Kalorien habe ich verbrannt?“, oder „Wie viele Schritte habe ich diese Woche gemacht?“ aber direkt entsprechende Informationen anzeigen. Derzeit bringen uns diese unter watchOS 10.1 nur in die Aktivitäts-App, ohne aber auf den jeweiligen Unterpunkt zu führen.

Auf der iPhone-Seite sollen alle Modelle, die das Update auf iOS 17.2 erhalten, die neue Funktionen beherrschen. Mit dem installierten Release-Candidate von iOS 17.2 wird uns auf bei den Beispielfragen bisher aber lediglich angeboten, die Health-App zu öffnen.

Sobald die Funktion hierzulande freigegeben wird, könnt ihr eure Daten auch direkt in der Health-App per Sprache eingeben, was eine Zeitersparnis bedeuten dürfte. Unter anderem könnt ihr dann etwa Gesundheitsdaten wie das Gewicht, den Zyklus oder die Einnahme von Medikamenten mit der Stimme erfassen.

Was die Datenabfrage angeht, so erklärt Apple (via Macworld), dass Siri auf der Watch Gesundheitsdaten über den lokalen Gerätespeicher für etwa eine Woche liefern kann. Auf dem iPhone liegen derweil alle eure Gesundheitsdaten und es kann selbst Fragen wie „Wie viel habe ich am 1. Januar 2022 gewogen?“ beantworten.

So aktiviert ihr die Funktion

Wenn ihr eure Geräte auf die Funktion vorbereiten wollt, könnt ihr sie schon jetzt aktivieren. Auf dem iPhone begebt ihr euch in Einstellungen > Health > Datenzugriff & Geräte > Siri und legt dort den Schalter Zugriff auf Health-Daten um.

Auf der Apple Watch öffnet ihr Einstellungen > Gesundheit > Apps und Dienste > Siri und aktiviert den Schalter Siri den Zugriff auf Gesundheitsdaten erlauben.