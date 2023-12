iOS 17.2: Diese neuen Features kommen in Kürze aufs iPhone

iOS 17.2 ist so gut wie fertig.

Nach dem Update auf iOS 17.1, das Ende Oktober veröffentlicht wurde und angekündigte Funktionen wie das aufgebohrte Airdrop an Bord hatte, werkelt Apple an iOS 17.2, das weitere versprochene Features nachliefert. Derzeit steht die neue Version noch als Beta zur Verfügung, bis zum Release dürfte es nicht mehr lange dauern, denn Apple hat schon den Release-Candidate inklusive des Changelogs veröffentlicht, was auf eine zeitnahe Freigabe hindeutet.

iOS 17.2: Apples Journal-App kommt

Eines der Highlights des Updates auf iOS 17.2 ist die zur WWDC 2023 angekündigte Journal-App. Dabei handelt es sich im Grunde um ein digitales Tagebuch. Einträge können Fotos und Aktivitäten enthalten, die App soll euch beim Verfassen unterstützen.

Laut Apple unterstützt die iPhone-App maschinelles Lernen direkt auf dem Gerät, um personalisierte Vorschläge zu erstellen, die Nutzer:innen inspirieren sollen, worüber sie schreiben könnten. Hierfür könnten Informationen aus Nachrichten, Bildern, Musik, Trainingseinheiten, Standortdaten und mehr genutzt werden. Die App ist laut Apple für eine erhöhte Sicherheit mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgestattet.

Qi2 für ältere iPhones

Wie dem Changelog zu entnehmen ist, erweitert Apple den Support des neuen Ladestandards Qi2 (gesprochen:„tschi tu“) auf weitere iPhones. Bislang verfügen nur die neuen iPhone-15-Modelle über diese Funktion, mit iOS 17.2 zieht der neue Qi-Standard auch in iPhone 13 und 14 ein.

Mit Qi2 können iPhones über entsprechende Ladegeräte mit 15 Watt aufgeladen werden, auch wenn sie keine Magsafe-Zertifizierung seitens Apple besitzen. Das liegt daran, dass Apple am neuen Qi2-Standard aktiv mitgewirkt hat und der magnetische Ring des Magsafe-Standards Bestandteil von Qi2 wird.

Durch diese magnetische Arretierung sollen kompatible Geräte optimal auf den Ladegeräten liegen und optimal geladen werden können. Künftig profitieren davon nicht nur iPhones, sondern auch Android-Geräte.

Fürs iPhone 15 Pro: Spatial Video und neue Funktion für Aktionstaste

Zwei Features des neuen iOS-Updates richten sich dediziert an die neuen iPhones, von denen eines schon im Zuge des iPhone-15-Events angekündigt worden war: die Möglichkeit, mit dem iPhone 15 Pro Spatial Videos aufzunehmen, die auf dem räumlichen Computer Vision Pro, sobald dieser dann verfügbar ist, betrachtet werden können.

Falls ihr die Funktion in den Kamera-Einstellungen aktiviert, dürfte euer Gerätespeicher bei Videoaufnahmen aber schneller voll werden. Denn ein räumliches Video von einer Minute ist 130 Megabyte groß.

Dem iOS-17.2-Changelog ist ferner zu entnehmen, dass Apple die Fokussierungsgeschwindigkeit der Telekamera beim Aufnehmen von kleinen, weit entfernten Objekten auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verbessert haben will.

Weiter wird die Funktionalität der Aktionstaste erweitert: Neben den bereits verfügbaren Features kann sie nun für den Schnellstart der „Übersetzen“-App genutzt werden. Die Dolmetscherfunktion erscheint dann in der Dynamic Island.

iOS 17.2: Viele weitere kleine Neuerungen

Abseits der größeren (und kleineren) Features hat iOS 17.2 noch allerlei weitere Kleinigkeiten in petto, mit denen etwa iMessage, Widgets, Memoji und Kontaktposter ein wenig aufgebohrt werden.

Unter „Allgemein“ in den Einstellungen wird unter „Abdeckung“ nun der Garantiestatus des jeweiligen Geräts sowie auch der per Bluetooth verbundenen Geräte eingeblendet.

In iMessage lassen sich per Tapback-Menü nun Sticker-Reaktionen verwenden.

Die Memoji-Funktion erhält eine neue Anpassungsoption, mit der ihr neben den bereits bestehenden Memoji-Features zwischen verschiedenen Körperformen auswählen könnt.

Bei den mit iOS 17 eingeführten Kontaktpostern könnt ihr neben einfarbigen Kontaktnamen nun auch ein Regenbogen-Text auswählen.

Zudem bietet Apple mit dem Update neue Wetter-Widgets für den Home- als auch den Sperrbildschirm an. Sie zeigen unter anderem Regen- und Schneeverhältnisse eines bestimmten Tages an.

Siri bekommt Unterstützung für den privaten Zugriff auf und die Protokollierung von Health-App-Daten mit eurer Stimme.

iOs 17.2 bringt zudem Airdrop-Verbesserungen: Dazu gehören erweiterte Optionen für die Freigabe von Kontakten und die Möglichkeit, Bordkarten, Kinokarten und andere Ausweise zu teilen, indem zwei iPhones zusammengebracht werden.

Mit der Wiedergabeliste „Lieblingslieder“ in Apple Music könnt ihr schnell zu den Songs zurückkehren, die ihr als Favoriten markiert habt.

Die Verwendung des Hörverlaufs in Apple Music kann nun in einem Fokus deaktiviert werden, damit die von euch gehörte Musik nicht in der „Kürzlich wiedergegeben“-Liste angezeigt wird oder eure Empfehlungen beeinflusst, so Apple.

Eine verbesserte Autofill-Funktion erkennt laut Apple nun Felder in PDFs und anderen Formularen und ermöglicht es, diese mit Informationen wie Namen und Adressen aus euren Kontakten auszufüllen.

Zuletzt soll das Update ein Problem beheben, das kabelloses Laden in bestimmten Fahrzeugen verhindern kann. Das klingt danach, dass das Update auf iOS 17.1.1 noch nicht alle Wehwehchen für BMW-Fahrer:innen behoben haben könnte.

Eine zur WWDC 2023 angekündigte Funktion scheint Apple zunächst wieder zurückgezogen zu haben: In den ersten Betas von iOS 17.2 hatte Apple teilbare Wiedergabelisten, die ihr mit euren Kontakten kuratieren könnt, integriert. Damit war es etwa möglich, neue Songs hinzuzufügen, neu anzuordnen oder zu entfernen. Auch die Funktion für die aktuelle Wiedergabe, mit der ihr per Emoji auf die Songauswahl reagieren könnt, war dabei.

Diese Features fehlen im Release-Candidate. Laut 9 to 5 Mac soll Apple die Apple-Music-Wiedergabelisten wegen Bedenken über Missbrauch und Spam zurückgezogen haben. Apple arbeite dennoch an der Funktion und füge neue Vorsichtsmaßnahmen hinzu, um die erkannten Probleme einzudämmen. Teil dieser Maßnahmen seien Beschränkungen für die Anzahl der „ausstehenden Anfragen“, die ein Wiedergabelistenbesitzer oder eine Besitzerin erhalten könne.

