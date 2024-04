Whatsapp bringt mehr Ordnung in deine Chats: So funktionieren die neuen Filter

Die Planungsgruppe fürs nächste Grillen mit Freunden steht über dem Chat mit Mama, darunter die Nachrichten aus dem Sportverein, vom Arbeitskollegen und der besten Freundin: Bisher war der Nachrichtenfeed bei Whatsapp nicht gerade übersichtlich. Da rutscht schonmal die ein oder andere Konversation ungewollt nach unten und die ein oder andere noch ausstehende Antwort durch. Etwas mehr Überblick sollen künftig zwei Filterfunktionen bringen.

Anzeige Anzeige

Whatsapp bündelt ungelesene Chats und Gruppen

Whatsapp-User bekommen neben der Standardansicht aller Chats die Möglichkeit, sich alle ungeöffneten oder als „ungelesen“ markierte Nachrichten in einem gesonderten Tab anzeigen zu lassen. Auch Gruppen sollen künftig in einem Extra-Tab gebündelt werden. „Wir glauben, dass Filter ideal sind, um den Überblick zu behalten“, heißt es von Whatsapp-Betreiber Meta in einem Blogbeitrag zur Einführung.

Die Filtermöglichkeiten werden im oberen Bereich der Whatsapp-Standardansicht angezeigt und lassen sich durch Antippen auswählen. Falls dir die Optionen „Alle“, „Ungelesen“ und „Gruppen“ dort noch nicht angezeigt werden, heißt es abwarten: Whatsapp will die Funktion „in den kommenden Wochen für alle“ weltweit verfügbar machen.

Anzeige Anzeige

Mehr Ordnung im Chatverlauf: Die Idee ist nicht neu

Whatsapp greift mit seinen Filterfunktionen eine Idee auf, die andere Dienste schon länger und teilweise umfangreicher umgesetzt haben. Der umstrittene Messengerdienst Telegram hat beispielsweise 2020 die Möglichkeit eingeführt, Chats in selbst benannten Ordnern zu organisieren, der Arbeits-Messenger Slack bietet seit einem Redesign 2023 neben der Standardansicht ein eigenes Fenster für Direktnachrichten und die Möglichkeit, sich einzelne Nachrichten chatübergreifend zu merken.

Whatsapp optimieren: Diese Tipps helfen weiter

Wer jetzt inspiriert von der neuen Filterfunktion die eigene Whatsapp-Umgebung grundlegend aufpolieren will, findet hier 29 weitere Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen.

Anzeige Anzeige

Übrigens: Auch t3n gibt es bei Whatsapp! Wie du unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren kannst, verraten wir hier.

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema