Whatsapp: Neue Funktion soll Facebook- und Instagram-Nutzern die Arbeit erleichtern

Dank der neuen Schnittstelle können Whatsapp-Nutzer:innen Inhalte von ihrem Android-Smartphone bald wohl direkt an andere Meta-Apps weiterleiten. So lassen sich etwa Whatsapp-Status-Beiträge ganz einfach auf Facebook oder Instagram teilen, ohne sie erst manuell speichern und dann erneut hochladen zu müssen. Ebenso soll es möglich sein, eine Nachricht, ein Foto, Video oder GIF direkt in einem Chat auf Whatsapp auszuwählen und als Story auf den anderen Meta-Plattformen zu teilen. Laut Wabetainfo wird die neue Funktion in einem zukünftigen Update der Android-App verfügbar sein.

Weitere Sharing-Optionen sind geplant

Um die Nutzungsfreundlichkeit weiter zu verbessern, experimentiert Whatsapp schon seit einiger Zeit mit Funktionen, die das Teilen von Inhalten vereinfachen. Handelt es sich bei dem geteilten Inhalt beispielsweise um ein Update eines Whatsapp-Channels, generiert die App einen eindeutigen Link, der sich auch auf anderen Plattformen teilen lässt. Dadurch können Nutzer:innen die Sichtbarkeit ihres Whatsapp-Channels erhöhen und sicherstellen, dass Updates direkt für alle zugänglich sind.

Die Ambitionen von Deutschlands beliebtestem Messenger gehen aber weit über die Unterstützung anderer Meta-Apps hinaus. Die Sharing-Optionen sollen auch auf andere beliebte Plattformen wie X und Snapchat ausgeweitet werden. Diese Integration würde es den Nutzer:innen ermöglichen, Fotos, Videos und andere Medien ohne zusätzliche Zwischenschritte direkt an X und Snapchat zu senden.

Der zeitliche Aufwand könnte sich deutlich reduzieren

Um keine App aus dem Sharing-Ökosystem auszuschließen, plant Whatsapp zudem, eine „Mehr“-Option in die neue Schnittstelle zu integrieren. Dadurch könnten Nutzer:innen Inhalte dann an eine Vielzahl von Anwendungen weiterleiten.

Durch die geplanten Funktionen wird sich zum einen die Nutzungsfreundlichkeit deutlich verbessern. Lästige Zwischenschritte wie das Speichern und anschließende erneute Hochladen von Fotos und Stories könnten in Zukunft einfach wegfallen und durch das direkte Teilen ersetzt werden. Der Zeit- und Arbeitsaufwand für das plattformübergreifende Content Management würde sich dadurch erheblich reduzieren.

Auf der anderen Seite verdeutlichen die geplanten neuen Funktionen aber auch den Anspruch von Whatsapp, eine wichtige Drehscheibe für den Austausch von Inhalten zwischen Apps zu werden. Die neuen Sharing-Funktionen sind derzeit noch in der Entwicklung. Ab wann sie in Android zur Verfügung stehen, ist noch unklar.

