Neues Whatsapp-Design: Was sich bei iOS und Android jetzt ändert

Vor allem Android-Nutzer:innen des Messenger-Dienstes Whatsapp haben in jüngster Zeit Veränderungen wie das Verschieben der Menüleiste an den unteren Rand festgestellt. Jetzt rollt Whatsapp ein größeres Update aus, das auch die iOS-App betrifft und die komplette Nutzung vereinfachen soll.

Was User:innen zuerst auffallen dürfte: die Änderung des Farbschemas mit der Farbe Grün als Akzentfarbe. Bei Android-User:innen erscheint diese jetzt heller als zuvor und damit in dem Ton, in dem auch das Logo der App gestaltet ist.

Grüner, dunkler und heller

Für iOS-Nutzer:innen ist die Umstellung noch augenfälliger. Bei ihnen wurde die bisherige Farbe Blau zu Grün geändert, um eine Übereinstimmung mit der Markenfarbe zu erzielen.

In anderem Licht erscheint jetzt auch der Dunkelmodus. Laut Whatsapp ist dieser jetzt „noch dunkler gestaltet“, um Texte leichter lesbar zu machen. Aus demselben Grund werden im Hellmodus mehr weiße Flächen angezeigt.

Neue Chat-Filter sollen Navigation vereinfachen

Um den Zugriff zu erleichtern, hat Whatsapp auch die Android-Navigation verändert: Während die Reiter früher oben auf dem Bildschirm zu sehen waren, befinden sie sich jetzt unten und damit dort, wo sie auch beim iPhone zu finden sind.

Was sich noch verändert hat: In verschiedenen Bereichen hat Whatsapp die Abstände vergrößert sowie Symbole und Buttons mit neuen Farben und Formen ausgestattet. Zudem gibt es neue Animationen und Hintergrundbilder für Chats, bei denen es eine durchaus praktische Neuerung gibt.

Chats können jetzt gefiltert werden

Oberhalb der Chat-Leiste können User:innen aus drei Filteroptionen wählen, mit denen sich einzelne Chats leichter finden lassen sollen, was die Navigation effektiver gestalten dürfte: „Alle“, „Ungelesen“ und „Gruppen“.

Alle User:innen, bei denen Whatsapp noch immer so aussieht wie zuvor, müssen sich nur noch ein wenig gedulden. Laut Whatsapp kann es eine Weile dauern, bis das Update auch wirklich überall angekommen ist. Die Möglichkeit, das Update abzulehnen, besteht laut Whatsapp nicht.