Whatsapp bekommt jetzt auch für iOS neues Sicherheitsfeature

Whatsapp-Benutzer:innen aufgepasst: Schon bald könnt ihr auch auf iOS Passkeys für den Messenger verwenden. Bisher war das nur Android-Nutzer:innen vorbehalten. Whatsapp teilte mit, die Funktion werde in den kommenden Wochen allen Benutzer:innen zur Verfügung stehen.

Passkeys ermöglicht erneute Anmeldung über biometrische Merkmale

Die Verwendung von Passkeys kann bei Whatsapp dann angewandt werden, wenn ihr euch erneut bei eurem Konto anmelden müsst. Anstelle des per SMS zugestellten Zahlencodes könnt ihr euch demnächst also auch mithilfe der biometrischen Merkmale eures iPhones identifizieren, beispielsweise Face-ID oder Touch-ID.

Oder ihr nutzt einen im Passkey-Manager von Apple gespeicherten Pin. Das bedeutet, dass ihr euch auch dann anmelden könnt, wenn ihr nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, da euer Telefon über den Authentifizierungsschlüssel verfügt.

„Der nächste Schritt in eine passwortlose Zukunft“

Passkeys wurden entwickelt, damit Benutzer:innen sich ohne Passwörter bei Websites und Apps anmelden können und das Erlebnis bequemer und sicherer wird. Für Google sind Passkeys „der nächste Schritt in eine passwortlose Zukunft“ und bieten umfassenden Schutz vor Bedrohungen wie Phishing.

Anders als klassische SMS-Codes, die beispielsweise abgefangen und von Unbefugten genutzt werden können, können Passkeys nicht weitergegeben werden, da sie fest an das Gerät der jeweiligen Nutzer:innen gebunden sind.

Whatsapp spricht von „zusätzlicher Sicherheitsebene“

Um Passkeys für Whatsapp auf iOS zu aktivieren, geht ihr in den Einstellungen der App zum Abschnitt „Konto“ und tippt dann auf „Passkeys“. Falls das bei euch noch nicht angeboten wird, sollte es in den kommenden Wochen so weit sein.

„Die Verifizierung mit einem Passkey macht es noch einfacher und sicherer, sich erneut bei WhatsApp einzuloggen“, erklärt Alice Newton-Rex, Produktleiterin von Whatsapp. Den Benutzer:innen werde damit „eine zusätzliche Sicherheitsebene“ geboten. Für alle jene, die beim klassischen Anmeldeweg über SMS-Codes bleiben möchten, ist das auch weiterhin möglich.

