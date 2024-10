Windows 7 lebt weiter: Modder verwandelt Windows 10 in das 15 Jahre alte Betriebssystem

Nach beinahe drei Jahren auf dem Markt hängt mit Windows 11 die aktuelle Version von Microsofts Betriebssystem immer noch weit hinter dem Vorgänger Windows 10 zurück. Im Juni 2024 ist Windows 11 laut Statcounter auf knapp 30 Prozent der Windows-Rechnern zu finden. Windows 10 hat aber immer noch einen Marktanteil von 66 Prozent.

Nostalgische Windows-Fans

Das im Oktober 2009, also vor fast 15 Jahren, erschienene Windows 7 hält sich stabil bei drei Prozent. Dafür, dass Windows 11 so unbeliebt ist, gibt es verschiedene Gründe, darunter zu hohe Hardwareanforderungen und zahlreiche Performance-Probleme. Kein Wunder, dass manche Windows-Fans nostalgisch werden, wenn es um ältere OS-Versionen geht.

Ein Modder hat auf dem Youtube-Kanal Come on Windows jetzt Windows 10 in eine funktionierende Windows‑7-Version verwandelt. Laut seinen Angaben wurden dabei die meisten Windows-10-Komponenten durch Windows‑7-Komponenten ersetzt. Der Unterschied zwischen dieser Variante und dem echten Windows 7 sei „sehr minimal“.

Bei der Transformation griff Come on Windows auf Hilfsprogramme wie AME Wizard und Revert‑8-Plus zurück. Außerdem nahm der Modder Änderungen an der Registry und der Group Policy vor.

Im entsprechenden Youtube-Video zu sehen ist, dass auch das manuelle Löschen zahlreicher Dateien für die Umwandlung notwendig war. Dabei ging es nicht nur um den Explorer, sondern auch um die Registry, wie Winfuture berichtet.

Letztlich nimmt der Vorgang nicht einmal eine Stunde in Anspruch, wenn man – so wie Come on Windows – weiß, was man tut. Entsprechend solltet ihr dieses Experiment nicht nachmachen, wenn ihr nicht auch genau wisst, was Come on Windows tut. Und am besten nicht auf einem Rechner, den ihr für die Arbeit oder andere wichtige Aufgaben benötigt.

Von Windows 10 zu Windows 7

Fans des Software-Moddings können aber zum Beispiel eine virtuelle Umgebung nutzen, um sich an der Transformation von Windows 10 zu Windows 7 zu versuchen. Zudem scheint Come on Windows an einem Pack zu arbeiten, das einem dabei unter die Arme greift.

Ein ähnliches Windows-Experiment hat kürzlich der Entwickler und Youtuber NT-Dev öffentlich gemacht. Ihm ist es gelungen, Windows 11 auf ein iPhone 15 Pro zu bringen. Allerdings laufe das Ganze „schrecklich langsam“. Und auch hier gilt: Nicht nachmachen.