X: Twitter-Umbenennung lässt Download-Zahlen einbrechen

Seit Ende Juli ist aus Twitter X geworden – auf Anordnung von Eigentümer Elon Musk. Und die Namensänderung hat Auswirkungen auf die Plattform, allerdings nicht wie von Musk erhofft.

Laut einer Analyse des Medienstrategen Eric Seufert hatte die Änderung unmittelbare Auswirkungen darauf, wie viele Menschen die App herunterladen. Seufert hat das Ranking von Twitter/X in der „Top Downloaded“-Tabelle des Apple-App-Stores vom 27. Juli bis 15. August analysiert. Dabei stellte er fest, dass das durchschnittliche Ranking der App nach der Umbenennung deutlich sank – und zwar von Rang 35 auf 54.

Musk nimmt chinesische App zum Vorbild

Laut Mashable ist es nicht nur die Namensänderung, die für Verwirrung sorgt, sondern auch das neue Erscheinungsbild, das der Wechsel zu X mit sich gebracht hat. Eine Suche nach „Twitter“ im App-Store am 21. August liefere zwar X als erstes Ergebnis, aber das neue, von schwarz dominierte Branding sei kaum als die neue Entwicklungsstufe von Twitter zu erkennen. In den Bildern oder im Hinweis-Text gebe es kaum Hinweise auf seine Vergangenheit, in der das hellblaue Vögelchen im Mittelpunkt stand.

Musk strebt mit der Umbenennung und Umgestaltung der Plattform eine Kombination von „Online-Bezahlungen, Medienkonsum und Messaging“ an und hat sich dabei die chinesische App Wechat zum Vorbild genommen. Dort lässt sich all das schon kombinieren, von der Essensbestellung über die Buchung des Zugtickets bis hin zu einem Sozialen Netzwerk und Messaging-Dienst.

Twitter/X-Konkurrent Threads im Aufwind

Seufert verglich auch Twitters/X‘ Download-Entwicklungen mit jenen von Whatsapp und Tiktok – und dabei kam heraus, dass Whatsapp und Tiktok vom 1. bis 11. August ihr gewohntes Niveau halten konnten, Twitter aber schwächelte. Threads, ein neuer Konkurrent von Musks Plattform, präsentierte sich in diesem Zeitraum stark.

