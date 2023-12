Goldgrube X-AI: Musk könnte schon 1 Milliarde für seine KI-Firma an Land gezogen haben

Mehr als ein halbes Jahr nach der Gründung von X-AI im März 2023 als OpenAI-Herausforderer hatte Elon Musks KI-Firma mit „Grok“ einen eigenen KI-Chatbot an den Start gebracht. Gewohnt großspurig erklärte Musk, dass sein ChatGPT-Rivale der Konkurrenz weit voraus sei – ohne das bisher allerdings zu belegen.

X-AI: Fast 135 Millionen an Investitionen

An Interesse von finanzkräftigen Unterstützer:innen dürfte es X-AI derweil nicht fehlen. Wie ein Antrag an die US-Wertpapieraufsicht SEC zeigt, will Musk eine Milliarde Dollar für seine KI-Firma einsammeln. Bisher soll X-AI demnach schon knapp 134,7 Millionen Dollar bekommen haben.

Die Investor:innen dürften eine illustre Runde bilden. Denn laut dem SEC-Antrag müssen Interessierte mindestens zwei Millionen Dollar in die Hand nehmen, um sich an der Finanzierungsrunde beteiligen zu können.

Sind 1 Milliarde Dollar schon im Kasten?

Wie Axios bemerkt, liest sich ein Satz in dem Filing aber ohnehin so, als hätten Musk und X-AI die gesamte Summe von einer Milliarde Dollar schon in der Tasche. Konkret heißt es: „Der Emittent hat eine verbindliche und durchsetzbare Vereinbarung über den Kauf und Verkauf des oben aufgeführten Gesamtbetrags, der noch zu verkaufen ist, abgeschlossen.“

Bisher hat sich Musk zur Finanzierung von X-AI nicht sonderlich freimütig geäußert. Im November 2023 teilte der X-Besitzer über die Plattform mit, dass die Investor:innen von X (früher: Twitter) 25 Prozent von X-AI besitzen würden.

X-AI-Investoren bisher nicht bekannt

Darauf angesprochen, ob sie angesichts ihrer finanziellen Unterstützung für X auch in X-AI investieren würden, wollten sich die Venture-Capital-Firmen Sequoia Capital und a16z aber nicht äußern. Welche Firmen oder Großinvestor:innen also jetzt bei X-AI an Bord sind, ist bisher nicht bekannt.

Sie alle dürfte aber die Hoffnung einen, dass sich X-AI mit Grok und möglichen weiteren KI-Produkten ein großes Stück vom Hype-Kuchen sichern kann. Immerhin sieht Musk seinen KI-Chatbot im Vorteil, weil er Echtzeitzugriff auf Informationen über X hat.

Grok-Nutzung nur für zahlende Abonnent:innen

Die Grok-Nutzung soll zunächst auf X-Premium-Plus-Abonnent:innen beschränkt sein. Dies, so die Hoffnung, könnte die Zahl der Premium-Plus-Nutzer:innen erhöhen. Das entsprechende Abo schlägt derzeit mit 16 Dollar pro Monat zu Buche.

