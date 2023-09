700 Euro teurer Router, neues Fire-TV und mehr: Amazon baut das Smarthome aus

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der neue Echo Show 8 fungiert nicht nur als Smartdisplay sondern hat auch einen Smarthome-Hub integriert. Eine Besonderheit des neuen Geräts ist, dass sich die auf dem Display angezeigten Informationen abhängig von der Entfernung des Nutzers oder der Nutzerin anpassen.

Amazon Echo Show 8 soll leistungsfähiger sein und besser klingen

Amazons neuer Echo Show 8 hat laut Hersteller außerdem einen leistungsfähigeren Prozessor an Bord, mit dem eine schnellere Bedienung per Display realisiert werden soll. Ebenso ist im Gerät die AZ2-Neural-Network-Engine verbaut, um mehr Antworten schneller und lokal zu beantworten.

Für eine bessere Klangqualität hat Amazon die Lautsprecher aktualisiert. Im Vergleich zum Echo Show 8 von 2021 soll das Smartdisplay klarer und voluminöser klingen, was durch zwei Breitband-Neodym-Treiber mit einem Durchmesser von 50 Millimetern einen passivem Bassradiator realisiert werden soll.

Neu ist ferner eine automatische Klanganpassung, mit welcher der Sound für den jeweiligen Raum optimiert werden soll. Amazons Raumanpassungstechnik klingt dabei ein wenig nach einer Lösung, die in ähnlicher Weise in Geräten von Sonos oder Apple zum Einsatz kommt. Zudem unterstützt der Speaker 3D-Audio.

Echo Show 8 mit Smarthomehub und Matter

Weiter verfügt der Show 8 über einen Smarthome-Hub, der Zigbee, Bluetooth, Matter und Thread unterstützt. Darüber soll eine einfache Sprachsteuerung für Smarthome-Komponenten wie Lampen, Steckdosen oder Schlösser einziehen.

Der neue Echo Show 8 besitzt, wie schon der Name verrät, ein Acht-Zoll-Display mit HD-Auflösung und adaptiver Farbanpassung. Weiterhin integriert ist eine 13-Megapixel-Kamera oberhalb des Displays. Diese ist nun mittig angeordnet. Laut Amazon sollen störende Hintergrundsgeräusche bei Anrufen über das Smartdisplay besser als bisher unterdrückt werden.

Echo Show 8 mit smarter Anzeige – nicht nur für das neueste Modell

Zu den weiteren Neuerungen gehört beim neuen Show 8 eine dynamische Anpassung der Inhalte auf dem Bildschirm. Die auf dem Bildschirm angezeigten Details passen sich automatisch anhand der Distanz des Nutzers oder der Nutzerin zum Show 8 an. Dadurch sollen Inhalte auch aus aus größerer Entfernung ablesbar bleiben. Wenn sich der oder die Nutzer:in dem Gerät nähert, wechselt das Angezeigte automatisch zu einer detaillierteren Ansicht, so Amazon.

Sofern Nutzer:innen eine mit dem Echo Show 15 eingeführte visuelle ID angelegt haben, werden die Inhalte auch personalisiert eingeblendet. So können etwa kürzlich genutzte Wiedergabelisten oder Termine des persönlichen Kalenders angezeigt.

Die Funktion, die Amazon „adaptive Inhalte“ nennt, soll laut Amazon in den kommenden Monat nicht nur auf dem neuen Echo Show 8 bereitgestellt werden, sondern auch auf dem Echo Show 8 der zweiten Generation. Im Laufe des nächsten Jahr wird das Feature auch auf weitere Echo-Show-Geräten verteilt werden, verspricht das Unternehmen.

Echo Show 8 kostet 170 Euro

Der neue Echo Show 8 ist eine Ecke teurer als der Vorgänger: Mit 170 Euro* kostet er 40 Euro mehr als die zweite Generation, die für 130 Euro über die virtuelle Ladentheke ging. Das Gerät wird in Anthrazit und Weiß angeboten und soll ab dem 25. Oktober 2023 ausgeliefert werden. Als Zubehör bietet Amazon einen Smartdisplay-Ständer mit USB-C-Anschluss. Kostenpunkt: 40 Euro.

Neue Fire TV Sticks

Der Echo Show 8 ist aber nicht das einzige Produkt, das Amazon aus dem Hut gezaubert hat. Auch der Bestseller des Herstellers, die Fire-TV-Sticks, habe eine Frischzellenkur erhalten.

So erhält der Fire TV Stick 4K Max mehr Rechenleistung, Unterstützung für Wi-Fi 6E und die mit den eigenen Smart-TVCs eingeführte Ambient-TV-Funktion. Auch der günstigere Fire TV Stick 4K wird hinsichtlich seiner Leistung aufgebohrt und bekommt Wi-Fi 6.

Laut Amazon hat der neue Fire TV Stick 4K Max hat 16 Gigabyte lokalen Speicher erhalten, womit er im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt wurde. Mit dem Plus an Speicher will Amazon mehr Platz für Apps und Spiele bereitstellen. Ferner ist der 4K Max das erste Fire-TV-Gerät, das mit der neuen Alexa Sprachfernbedienung „Enhanced Edition“ verkauft wird. Sie besitzt zusätzliche Sendertasten und eine Zurücktaste, um damit auf die vorher genutzte App oder den zuletzt betrachteten Sender zurückzukehren.

Der neue Fire TV Stick 4K Max kostet knapp 80 Euro* und der Fire TV Stick 4K kann für knapp 70 Euro* vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Oktober.

Eeero Max 7: Wi-Fi-7-Mesh-Router

Im Zuge des Events zeigt Amazon die neueste Generation der Eero-Meshrouter: der Eero Max 7 ist der erste Router des Herstellers, der den noch nicht final verabschiedeten Funkstandard Wi-Fi-7 unterstützt.

Amazon verspricht mit maximalen Übertragungsraten von 4,3 GBit/s deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit Wi-Fi-6(e) Routern. Zudem soll der Router durch den neuen Standard weniger Störanfällig sein. Auf der Rückseite sind zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss für LAN-Anbindungen an Bord.

Kurios, aber erfreulich: Der Router kann im Mesh-Netzwerk mit älteren Eero-Modellen genutzt, sodass das heimische Eero-Netzwerk einfach aufgestockt werden kann. Wi-Fi-7-Support erhalten die Bestandsgeräte damit natürlich nicht.

Der neue Router soll laut Hersteller „bald“ bestellbar sein und soll stolze 700 Euro kosten.

Amazon erweitert Smarthome-Portfolio

Während Smartdisplays, Sticks und Router zum vertrauten Portfolio von Amazon gehören, tischt der Hersteller im Zuge des Events weitere neue Hardwareprodukte auf, die unmissverständlich klarmachen, dass Amazon das Smarthome der Zukunft gestalten will.

Eines der neuen Produkte ist der Echo Hub. Es ist im Grunde ein Smartdisplay wie ein Echo Show, allerdings soll das Produkt primär zur Steuerung des Smarthomes dienen.

Auf dem Acht-Zoll-Display des Gadgets wird ein Smarthome-Dashboard angezeigt, auf dem die wichtigsten Informationen über den Status smarten Zuhauses zentral angezeigt werden.

Smart klingt die Funktion „Amazon Map View“. Mit diesem Feature soll es möglich sein, eine Karte des gesamten digitalen Zuhauses zu erstellen, um darauf festzuhalten, wo welches Gerät angeschlossen ist. Leider soll die Funktion zunächst nur in den USA erhältlich sein. Der neue Hub kostet knapp 200 Euro*.

Ebenfalls neu und vorerst nur für die USA vorgesehen, ist eine Fire TV Soundbar. Diese soll 120 US-Dollar kosten.