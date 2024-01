Amazon will Android auf Fire-Geräten durch ein neues System ersetzen – was das für euch bedeutet

Dass es sich beim Amazon-System Fire OS schlicht um eine Version von Android handelt, ist kein Geheimnis. Das macht das Unternehmen auf einer Übersichtsseite für Entwickler:innen selbst deutlich. „Fire OS ist das Betriebssystem, das auf Amazon-Fire-TV- und -Tablet-Geräten läuft. Fire OS ist eine Variante von Android“, heißt es dort. Aber wie lange bleibt das noch so?

Die Mitarbeiter:innen von AFTV News sind auf eine mittlerweile nicht mehr einsehbare Stellenanzeige gestoßen. Demnach sucht Amazon nach Entwickler:innen, die bei der Umstellung von Android auf ein anderes System helfen sollen.

Vega OS soll schon auf erstem Gerät laufen

Intern soll das neue Betriebssystem auf den Namen Vega hören. Das hat der Newsletter-Autor Janko Roettgers von Lowpass aus internen Quellen erfahren. Ein erstes Gerät, auf dem die Software bereits läuft, gibt es auch schon – davon geht zumindest Blogger Dave Zatz aus. Dessen Mitarbeiter Adam Miarka hat bei der dritten Generation des smarten Bildschirms Echo Show 5 etwas genauer hingeschaut und festgestellt hat, dass auf dem Gerät ein Betriebssystem mit der Versionsnummer 1.1 läuft. Außerdem sei das Gerät nicht mehr in der Lage, Inhalte von Netflix abzuspielen.

Abseits davon scheint es aber keine ersichtlichen Änderungen an der Benutzungsoberfläche des smarten Bildschirms zu geben. Ähnlich ist auch Google beim Nest Hub verfahren. Das Unternehmen tauschte das ursprüngliche System gegen das neue Fuchsia-System aus – ohne dass es für Nutzer:innen ersichtlich wurde.

Start eher auf neuen Fire-Geräten

Ein Testballon auf einem Echo-Show-Gerät ergibt Sinn. Schließlich muss Amazon hier nicht sicherstellen, das sämtliche altbekannten Android-Apps mit dem neuen Gerät funktionieren. Bei Hardware wie den Fire-TV-Sticks liegt der Fall schon anders. Ein Verkaufsargument ist schließlich der Zugriff auf die etablierten Apps von Streamingdiensten wie Netflix oder Disney Plus. Dass Amazon hier also plötzlich per Update ein neues System installiert, scheint unwahrscheinlich. Stattdessen dürfte das Unternehmen das System gemeinsam mit neuer Hardware verkaufen, schreibt AFTV News.

Angst davor, dass alte Geräte dann schnell obsolet werden, müsst ihr wohl nicht haben. Amazon ist gerade bei den Fire-TV-Modellen dafür bekannt, auch ältere Geräte lange mit Updates zu versorgen.

