Gratis-NFT für Prime-Kunden: Verkauft Amazon bald NFT?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Prime-Kund:innen, die das Videospiel „Mojo Melee“ spielen, sollen ein NFT und ein Token der In-Game-Währung erhalten. Das verkündete die Spieleentwicklerfirma Mystic Moose am Mittwoch auf Twitter.

Über das Gaming-Portal von Amazon Prime soll das Spiel verfügbar sein. Die Partnerschaft zwischen Spieleentwickler und Handelsgigant soll sechs Monate laufen. Währenddessen sollen die Nutzenden monatlich NFT und andere In-Game-Belohnungen erhalten.

Anzeige Anzeige

Was sind Amazons Web3-Pläne?

Die Partnerschaft mit dem Web3-Game deutet darauf hin, dass Amazon weitere Pläne hat, sich im Web3 zu positionieren. Bereits im April vergangenen Jahres gab es Spekulationen dazu, dass Amazon einen eigenen NFT-Marktplatz ähnlich zu Opensea aufbauen könnte.

Damals äußerte sich der CEO Andrew Jassy in einem Interview über die Pläne, NFT ins Angebot von Amazon aufzunehmen. Bislang blieb ein Vorstoß in diese Richtung allerdings aus. Auch bleibt der Konzern seiner Linie treu, Bitcoin nicht als Zahlungsmethode zu akzeptieren.

Anzeige Anzeige

Das Spiel „Planet Mojo“ läuft auf der Polygon-Blockchain. Die Spieleentwickler:innen wollen damit eine Metaverse-Plattform für das Web3-Gaming erschaffen. Die Spielenden sollen die Wertgegenstände im Spiel als NFT selbst besitzen können und Mitspracherecht „bei der zukünftigen Ausrichtung des Projekts“ haben, wie das Unternehmen schreibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In individuell zusammegestellten Teams müssen die Spielenden den fremden Planeten Mojo vor einer tödlichen Bedrohung retten. Als Belohnung für die Kämpfe sollen die Spieler:innen auch „digital collectables“ in Form von NFT erhalten, die sie im Spiel verwenden können, aber auch in ihrer Wallet besitzen.

Anzeige Anzeige

Blockchain-Spiele profitieren von dem Hype um NFT 2021 und 2022. Es sind sogenannte Play-to-Earn-Spiele, bei denen die Spielenden für ihre Leistungen im Spiel mit NFT oder Krypto-Token belohnt werden. Allerdings sanken die Preise für Kryptowährungen und NFT Mitte vergangenen Jahres drastisch. Viele Kryptoprojekte verschwanden und selbst bekannte und bislang wertvolle NFT-Sammlungen wie die Bored Apes haben einen Großteil ihres Kurswertes eingebüßt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema