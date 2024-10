Amazon Prime Deal Days: 15 Angebote für das Homeoffice, die sich lohnen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Viele Deutsche arbeiten auch 2024 regelmäßig im Homeoffice. Das wollen die meisten Arbeitgeber auch nicht ändern, sagt Statista. Laut einer Umfrage sprechen sich 74 Prozent der befragten Firmen dafür aus, ihre Homeoffice-Regelungen beizubehalten. Gerade einmal 4 Prozent sprechen sich für eine Abschaffung aus. Damit die Arbeit im Homeoffice gut läuft, muss aber auch die Ausstattung stimmen. Egal ob Ersatzmaus oder neues Set, ein besserer Schreibtisch oder gar ein größerer Bildschirm? Während der Prime Deal Days am 08. und 09. Oktober von Amazon* gibt es einige Chancen nachzurüsten oder aufzustocken. Wir haben die Plattform für euch nach guten Deals durchforstet.

Amazon Prime Deal Days: Stehschreibtische für jeden Geldbeutel

Wer bei der Homeoffice-Arbeit sofort an Rückenschmerzen denkt, sollte einen höhenverstellbaren Schreibtisch in Betracht ziehen. Mit Stehschreibtischen erwischt ihr euch seltener beim „Buckeln“, also in einer für den Rücken ungesunden Haltung. Am Prime Day Punkten vor allem Modelle von Jummico, Triumphkey und Flexispot mit guten Preisen.

Amazon Prime Deal Days: Monitore im Angebot

Auf jeden Schreibtisch gehört außerdem ein guter Monitor. Da kommt es auch auf die eigenen Vorlieben an. Wer gerne mal nach Feierabend zockt, für den könnte der Lenovo Legion Y27f-30 infrage kommen. Dessen 27 Zoll großes Display löst in Full HD (1920×1080) auf. Außerdem bietet er eine Bildrate von 240 Hertz. Ideal für Shooter. Diejenigen, die mehr Überblick benötigen, sollten sich den Dell S3422DW genauer anschauen. Dessen 34 Zoll großes Curved-Display zeigt in Halte Monitor in WQHD-Auflösung (3440 x 1440 Pixel). Besonders gut für die Bildbearbeitung soll sich der Samsung ViewFinity S90PC eignen. Dessen 5K-Display (5120 x 2880 Pixel) misst 27 Zoll, die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz.

Amazon Prime Deal Days: Tastatur-Deals

Auch bei den Tastaturen könnt ihr zum Prime Day fündig werden. Mac-Nutzer können etwa das Apple Magic Keyboard günstig ergattern. Die Logitech-Tastatur MX Keys Mini gibt es ebenfalls etwas vergünstigt. Mit der könnt ihr dank der Software Logi Options eigene Shortcuts erstellen. Außerdem lässt sie sich mit bis zu drei Geräten gleichzeitig koppeln. Mit der Cherry KC 6000 Slim bekommt ihr eine günstige, kabelgebundene Tastatur, die auf jeden Schreibtisch passt.

Amazon Prime Deal Days: Günstige Computermäuse

Die Maus ist hin oder ihr rüstet gerade auf? Besonders günstigen Nachschub bekommt man schon für einen Zehner: Die kabellose Logitech M220. Kabelgebunden, aber ebenfalls günstig ist die Logitech M500s mit sieben programmierbaren Tasten für unter 20 Euro. Für unter 30 Euro bekommt ihr mit der Logitech M705 Marathon eine Maus, die mit dem Mac und Windows-Geräten kompatibel ist. Wer nur mit dem Mac arbeitet, bekommt die Magic Mouse zum Prime Day mit 30 Euro Rabatt. Wer es weniger klassisch mag, bekommt mit der Kensington Expert Maus einen Trackball als Alternative – heute ist er um 21 Prozent reduziert.

Prime Deal Days: Günstiges Kombi-Angebot mit Maus und Tastatur

Zum Schluss gibt es noch ein Kombi-Set für alle Sparfüchse. Mit dem Cherry Stream Desktop bekommt ihr ein günstiges, kabelloses Maus- und Tastatur-Set mit leisem Tastenanschlag für knapp 30 Euro.

