Kaufst du online etwas ein, kannst du die Ware in der Regel innerhalb von 14 Tagen und ohne Angabe von Gründen an die Verkäufer:innen zurückgeben. Das ist das durch das Widerrufsrecht geregelt. Bei Amazon gelten bislang sogar noch bessere Bedingungen. Hier haben Kund:innen in den meisten Fällen 30 Tage Zeit, um Artikel an den Versandhändler zurückzuschicken. Diese Frist hat Amazon für einige Artikel aber drastisch reduziert. Das ging schon im März aus einem Foren-Beitrag für Verkäufer:innen hervor.

14 Tage Rückgabefrist spätestens ab 25. April

„Für Artikel, die ab dem 25. März 2024 gekauft werden, verkürzt Amazon in den folgenden Kategorien die Rückgabefrist für Kunden von 30 auf 14 Tage“, ist dort zu lesen. Die Frist startet mit der Lieferung des Produkts. Immerhin: Nicht alle Kategorien sind davon betroffen. Die neue Regelung gilt für Kameras, Bürobedarf, Computer, Videospiele, Musik, den Elektronik- und den Video/DVD-Bereich. Ausnahmen gibt es auch. So sind Amazons eigene Hardware und Amazon-Renewed-Produkte davon ausgeschlossen. Einsehen kannst du die Rückgabefrist direkt über die jeweilige Produktseite. So hast du beim Kauf eines iPads 14 Tage Zeit, es zurückzugeben; bei einem Amazon-eigenen Fire-Tablet bleibt es bei 30 Tagen.

Diese Ausnahme gibt es

Eine Ausnahme von der Regel gibt es nur bei Artikeln mit „Versand durch Verkäufer“. Dabei müssten sich die Händler:innen zwar grundsätzlich an die neue Richtlinie für Rücksendungen halten, sie können die Rückgabefrist aber auch verlängern, um Kund:innen ein „besseres Einkaufserlebnis zu bieten“, wie Amazon schreibt. Verkäufer:innen müssen die Rückgabe dann aber selbst mit den Kund:innen abwickeln.

Prime-Kund:innen sind von der Regel übrigens nicht ausgenommen. Das Bezahlabo scheint mit Blick auf die zurückliegenden Monate immer weniger lukrativ zu sein. Im Juli 2022 hatte Amazon den Preis für das Abo auf 89,90 Euro im Jahr und 8,99 Euro im Monat angehoben. Seit Februar 2024 zeigt der Videostreaming-Dienst Prime Video Werbung vor und in Filmen und Serien an und bietet weniger Funktionen, wenn Kund:innen nicht dazu bereit sind, 2,99 Euro im Monat zusätzlich zu zahlen.

