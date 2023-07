Droht Amazon die Zerschlagung? Weitreichende FTC-Klage für August geplant

Erst vor wenigen Wochen hatte die Federal Trade Commission (FTC) Amazon wegen seiner Praktiken beim Prime-Abo verklagt. Millionen Verbraucher:innen würden absichtlich zur kostenpflichtigen Teilnahme an dem Programm verleitet, der Versuch zu kündigen dagegen „sabotiert“.

Bericht: FTC-Klage soll im August kommen

Inwieweit die FTC mit der seit über zwei Jahren vorbereiteten Klage gegen Amazon Prime Erfolg haben und was dem Konzern dadurch drohen könnte, ist unklar. Klar ist dagegen, dass die jetzt bevorstehende Klage der Verbraucherschutz- und Kartellbehörde Amazon in den Grundfesten erschüttern könnte.

Einem Bericht von Politico zufolge steht nämlich eine weitreichende FTC-Klage gegen Amazon in den Startlöchern. Im Visier stehen demnach dieses Mal die Geschäftspraktiken des Konzerns auf seiner E-Commerce-Plattform – insbesondere die Bestimmungen, mit denen Amazon versucht, geringere Preise auf konkurrierenden Plattformen zu unterbinden.

Logistik- und Werbedienste sowie Prime im Visier

Die Klage soll sich ebenfalls dagegen richten, dass Amazon – so jedenfalls die Ansicht der FTC – Händler:innen dazu zwinge, die Logistik- und Werbedienste des Konzerns zu nutzen.

Konkret untersagt Amazon laut FTC-Vorwurf den Verkäufer:innen auf seiner Plattform die Nutzung anderer Logistikdienstleister. Anderenfalls droht ein Verlust von Topplatzierungen.

Zwingt Amazon Händler, Werbung zu buchen?

Außerdem, so die FTC, würden Händler:innen dazu gezwungen, Anzeigen zu kaufen, um eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen zu erhalten. Amazon wiederum bestreitet mögliche Auswirkungen auf die Sichtbarkeit, wenn sich Händler:innen nicht an die Vorgaben oder Vorschläge halten würden.

Politico beruft sich bei den Details der Klageschrift auf Insider:innen. Noch ist die Klage nicht offiziell, die Inhalte nicht veröffentlicht. Stimmen die Informationen, soll die FTC im August 2023 Klage gegen Amazon erheben.

Zerschlagung des Amazon-Konzerns möglich

Hat die FTC Erfolg, dann könne die Klage sogar zu einer Zerschlagung von Amazon führen. Zumindest Teile des Unternehmens müssten dann ausgegliedert werden. Sowohl die FTC als auch Amazon haben eine Stellungnahme zu dem Thema abgelehnt.

Insofern ist nicht klar, worauf genau die FTC sich in der offenbar bevorstehenden Klage gegen Amazon berufen wird. Neben Logistik- und Werbeservices könnte auch Prime im Mittelpunkt stehen. Mehr wissen wir erst, wenn die Klage offiziell ist.

Börse alarmiert, Amazon-Aktie verliert

An der Börse zeigte man sich jedenfalls alarmiert. Nachbörslich verlor der Kurs der Amazon-Aktie nach Bekanntwerden der potenziellen Klage und der drohenden Zerschlagungsgefahr am Dienstagabend rund zwei Prozent. Vorbörslich setzte sich der Abwärtskurs am Mittwochmorgen aber zunächst nicht fort.

