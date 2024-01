Amazons erste Firmenzentrale: Jetzt stehen Haus und Garage zum Verkauf

Die Gründungsgeschichte von Amazon beginnt, wie so viele Gründungsgeschichten, in einer Garage.

Anzeige Anzeige

1994 beginnt ein gewisser Jeff Bezos gemeinsam mit seiner damaligen Frau MacKenzie, von seinem Haus im us-amerikanischen Bellevue aus Bücher zu verschicken. Als Schreibtisch dient eine ausrangierte Tür, das erste Firmenschild ist handgesprayed mit blauer Farbe auf weißem Grund.

Eine Replik von genau diesem Schild lehnt fast 30 Jahre später auf einer Werkbank in der Garage von Bezos ehemaligem Haus – denn die erste Amazon-Zentrale steht zum Verkauf.

Anzeige Anzeige

Erste Amazon-Zentrale: 2,28 Millionen Dollar für Haus und Garage

Die Immobilienfirma, die das zur Garage gehörende Einfamilienhaus in verwaltet, setzt ganz bewusst auf den Amazon-Faktor. „Willkommen an der Geburtsstätte von Amazon. Jeff Bezos gründete Amazon 1994 in der bescheidenen Garage dieses Hauses in West Bellevue“, heißt es in der Hausausschreibung.

Der klare Fokus auf die Amazon-Ursprungsgeschichte soll nicht nur die Interessentenzahlen in die Höhe treiben, man wolle die Geschichte des Hauses auch einfach mit allen teilen, so ein Mitarbeiter der zuständigen Immobilienfirma gegenüber GeekWire. Und tatsächlich zieht das erste Amazon-Hauptquartier nahe Seattle einige Schaulustige an.

Anzeige Anzeige

Amazons Ursprünge: Kernsaniertes Hauptquartier

“Ich wollte einfach sehen, wo alles angefangen hat“, erklärt ein Mann namens Manan Patel dem GeekWire-Reporter Todd Bishop beim Tag der offenen Tür von Bezos ehemaligem Haus. Patel arbeitet selbst bei Amazon und ist nicht der einzige Amazon-Angestellte, der sich den Gründungsort noch einmal genauer ansieht.

So ganz original ist das Haus mitsamt Garage allerdings nicht mehr, die Immobilie wurde laut Ausschreibung im Jahr 2001 einmal gründlich renoviert. 2,28 Millionen Dollar soll der Bungalow mit drei Schlafzimmer, zwei Badezimmern und 1.540 Quadratmetern Wohnfläche kosten.

Anzeige Anzeige

Verglichen mit Jeff Bezos jetzigem Zuhause ist das quasi ein Schnäppchen: Der Amazon-Gründer ist 2023 von Seattle nach Miami umgezogen und hat dort für insgesamt 145 Millionen US-Dollar zwei Häuser auf der künstlich geschaffenen Insel Indian Creek gekauft.

Apple, Nintendo und Co: So anders sahen die ersten Logos bekannter Unternehmen aus

10 Bilder ansehen So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo

Mehr zu diesem Thema Sales Nintendo Amazon