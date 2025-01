So könnte Android 16 dabei helfen, die Nachrichtenflut in den Griff zu bekommen

Wer regelmäßig von einer Benachrichtigungs-Welle erschlagen wird oder mit der allgemeinen Darstellung auf dem Sperrbildschirm unzufrieden ist, könnte bei der neuen Android-Version auf seine Kosten kommen. Ersten Bildern zufolge könnt ihr die Benachrichtigungen deutlich stärker anpassen und unter anderem auf ein kleines Symbol der jeweiligen App reduzieren.

Android 16: Leak zeigten neuen Sperrbildschirm

Ende Januar berichtete der Autor Mishaal Rahman bei Android Authority über eine versteckte „Compact”-Funktion bei Android Authority, die er gefunden hat. Sie soll es Nutzern ermöglichen, den Sperrbildschirm noch besser aufzuräumen. Die Funktion lässt sich über einen Schieberegler im Menü steuern. Dann erscheint zum Beispiel nur noch das Whatsapp-Symbol am linken Bildschirmrand, aber keinerlei Text.

Zwar könnt ihr schon bei Android 15 entweder alle Benachrichtigungsinhalte ausblenden oder besonders sensible Inhalte nur nach dem Entsperren anzeigen. Android 16 geht da aber noch einen Schritt weiter und lässt euch den Benachrichtigungsbereich stärker anpassen. Ein Beispiel: Tippt man auf das kleine Feld mit dem Icon der Benachrichtigungen, wird erst jetzt eine vollständige Liste aller Apps angezeigt. Weitere Optionen wie „Gesehene Benachrichtigungen ausblenden” könnten diese Liste noch stärker verschlanken.

Weitere Android-16-Änderungen: Gemini kann bald Apps steuern

Das Release von Android 16 soll schon etwas früher, genauer gesagt Mitte 2025 stattfinden. So will Google das Update besser mit dem Zeitplan für die Markteinführung von Geräten in Googles gesamten Ökosystem synchronisieren. Ob euer Gerät die neue Software erhält, könnt ihr hier nachlesen. Laut Android Police ist außerdem ein Beta-Programm geplant, das noch in diesem Monat anlaufen soll. Infolgedessen tauchen aktuell immer mehr Leaks auf.

Übrigens: Android 16 wird auch immer smarter. Mittels KI-Assistenten Gemini könnt ihr dann vielleicht sogar eure Apps auf dem Handy steuern. Wie das im Detail aussieht, lest ihr hier.

