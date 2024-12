Android: So teilst du den WLAN-Zugang in Sekunden – auch mit iPhone-Nutzern

Ohne zu tippen: So einfach teilt ihr das WLAN-Passwort von eurem Android-Smartphone. (Foto: t3n)

Es sind die kleinen Dinge, die den Alltag erleichtern: Das hat sich auch Google bei der Weitergabe des WLAN-Passworts gedacht und die Funktion seit Android 10 kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist die Sache so einfach, dass man das (im Idealfall) lange und sichere Passwort nicht mehr umständlich diktieren muss, sondern in wenigen Schritten eingeben kann.

Android: WLAN-Passwort per QR-Code teilen – funktioniert auch mit iPhones

Das Teilen des WLAN-Passworts funktioniert bei den meisten Smartphones mit aktuellen Android-Versionen weitgehend ähnlich. Je nach Hersteller unterscheidet sich die Vorgehensweise nur geringfügig. Ziel ist es jeweils, einen QR-Code aufzurufen, der vom Gegenüber einfach über die Kamera-App eingescannt werden muss.

Das Auslesen der Zugangsdaten funktioniert nicht nur mit Android-Smartphones, sondern auch mit iPhones oder iPads von Apple. Denn alle Geräte verfügen mittlerweile über einen QR-Code-Scanner in der Kamera-App.

WLAN-Zugang teilen: So geht’s bei Samsung-Galaxy-Smartphones

Um den WLAN-Zugang über ein Samsung-Smartphone freizugeben, öffnet ihr zunächst die Schnelleinstellungen mit einem Wisch von oben auf dem Display.

Dort seht ihr das bekannte WLAN-Symbol, das ihr mit einem langen Finger antippt.

Nun tippt ihr auf den Namen des WLANs, das ihr freigeben wollt.

Im neuen Dialog tippt ihr auf das Zahnrad ganz rechts neben dem WLAN-Namen.

Hier findet ihr ganz unten den Button „QR-Code“.

Nachdem ihr darauf getippt habt, müsst ihr zur Sicherheit noch euren Smartphone-Code eingeben. Danach wird euch der QR-Code zum Teilen angezeigt.

So teilt ihr euren WLAN-Zugang auf Xiaomi-Smartphones

Bei Xiaomi sind weniger Schritte nötig:

Öffnet erneut die Schnelleinstellungen und macht einen langen Druck auf das WLAN-Symbol.

Tippt auf „Mehr Einstellungen“.

Hier tippt ihr einfach auf „Passwort teilen“ – fertig.

Am schnellsten geht es mit dem Google Pixel

Bei Googles Pixel-Smartphones hat der Hersteller den Freigabeprozess mit einem aktuellen Update noch einmal beschleunigt.

Nach einem einfachen Tippen auf das WLAN-Symbol in den Schnelleinstellungen findet man in einem Pop-up-Fenster direkt die Option, das WLAN-Passwort per QR-Code zu teilen.

Weitere Option: WLAN-Passwort per Quick-Share teilen

Während sich die Vorgehensweisen der verschiedenen Hersteller leicht unterscheiden, bieten alle neben der QR-Code-Option auch die Möglichkeit, Passwörter über Quick-Share zu teilen. Das ist sozusagen Googles eigene Airdrop-Lösung, die Anfang des Jahres noch Nearby-Share hieß.

Wählt man diese Funktion im Sharing-Dialog aus, erscheint eine Übersicht der Android-Smartphones in der Umgebung. Wählt das Gerät aus, mit dem ihr den Zugang teilen wollt, und tippt auf Senden.

Euer Gesprächspartner erhält die WLAN-Daten per Wi-Fi Direct oder Bluetooth – die Kamera-App wird für diese Option nicht benötigt. Quick-Share funktioniert allerdings nicht mit dem iPhone.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

