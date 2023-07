Diese Angebote gibt es noch auf iPhone und Co

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Hohe Rabatte auf neue Apple-Produkte sind selten. In der Regel werden bei iPhone, Apple Watch und Co vor allem die Varianten aus den Vorjahren mit Rabattaktionen versehen. Das ist bei Amazon grundsätzlich ähnlich. In diesem Jahr gibt es aber neben höheren Rabatten auf ältere Produkte auch einige Angebote für die neueren Apple-Generationen.

Tipps zu Apple-Rabatten am Prime Day

Vor allem Geräte in weniger gängigen Farben sind mit Rabatten versehen. Insbesondere beim Apple-Zubehör sind zudem auch größere Rabatte drin. Die Preisvergleichs-Tabellen zeigen euch wie viel einige der Produkte aktuell bei anderen Händlern kosten. Rund um den Prime Day gibt es nämlich traditionell nämlich nicht nur bei Amazon Rabatte.

In einem weiteren Artikel haben wir euch aufgeschrieben, bei welchen Produkten ihr am Prime Day zuschlagen solltet und bei welchen eher nicht. Unser Fazit: Apple-Produkte sind so beliebt, dass große Rabatte selten zu finden sind. Ihr solltet bei den Angeboten deshalb besonders genau hinschauen. Wer wirklich sparen will, greift beispielsweise zum iPad in Pink oder zu ausgefalleneren Farben beim iPhone.

iPhone-Angebote zum Prime Day 2023

Apple Watch günstiger zum Prime Day 2023

Hier gibt es das Apple iPad rund um den Prime Day billiger

Apple 2022 10,9″ iPad (Wi-Fi, 64 GB) – Blau (10. Generation) für 490,44 Euro statt 579 Euro*

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64 GB) – Pink (5. Generation) für 649 Euro statt 769 Euro

Apple iPad (10. Generation) im Test

Macbook Pro und Air

Airpods

Beats

Zubehör

Alle weiteren wichtigen Technik-Schnäppchen zum Prime Day 2023

Vor allem die hauseigenen Amzon-Produkte sind zum Prime Day stark rabattiert: Hier findet ihr unsere Liste mit den besten Amazon-Deals.